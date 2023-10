Organizația caritabilă Medici Fără Frontiere (MSF) a declarat că a pierdut contactul cu unii dintre colegii săi palestinieni de pe teren, relatează BBC.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, organizația s-a declarat „deosebit de îngrijorată pentru pacienții, personalul medical și miile de familii care se adăpostesc la spitalul Al Shifa și în alte unități sanitare”.

We are deeply concerned about the situation in Gaza. We have lost contact with some of our Palestinian colleagues on the ground. We are particularly worried for the patients, medical staff and thousands of families taking shelter at Al Shifa hospital and other health facilities.