Incidentul s-a petrecut pe 19 ianuarie. După cum se vede în videoclipurile postate pe rețelele sociale, preluate și de agenția AP, instalația a suferit o defecțiune mecanică și a rămas blocată în timp ce era la punctul cel mai înalt.

Țipătul de entuziasm al oamenilor a devenit brusc un țipăt pentru frica de viață! Angajații au încercat să repare pendulul gigant, dar nu au reușit în primă fază din cauză că nu au putut reporni panoul de control.

După mai multe încercări, ei au decis să regleze manual cursa, urcând pe stâlpul de susținere. Instalația a fosrt repusă în funcțiune după aproximativ 10 minute.

Amusement park-goers hung upside down for 10 minutes at the highest point of giant pendulum ride after it malfunctioned in Chinas Fuyang city.



Workers had to clamber up to manually fix the ride and theme park officials said the malfunction was caused by a “weight issue.” pic.twitter.com/Xps63aGY4s