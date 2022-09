„O revărsare de iubire”. Prima pagină a ziarelor din Marea Britanie după funeraliile reginei Elisabeta a II-a

Publicația britanică Financial Times a deschis pagina I folosind cuvintele rostite de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, în predica de la Westminster Abbey: „Oamenii care slujesc în serviciul public sunt rari în orice domeniu al vieții. Liderii în serviciul public sunt și mai rari”.

„O revărsare de iubire” a titrat și The Daily Telegraph, care a publicat o fotografie cu Regele Charles al III-lea înlăcrimat, lângă sicriul Reginei. „Durerea unui Rege și afecțiunea unei întregi națiuni, când Regina a fost înmormântată într-o zi cu solemnitate și splendoare”, mai notează publicația pe pagina I.

The Times, care de regulă publică o fotografie de ansamblu la marile evenimente, a ales să publice momentul în care sicriul Reginei este adus în Westminster Abbey, unde a avut loc prima slujbă a zilei, a remarcat agenția news.ro. „Dusă spre odihnă” a fost titlul care a însoțit fotografia de copertă.

The Guardian a publicat o imagine cu sicriul Reginei în timp ce este purtat către Westminster Abbey. „Ultimul rămas bun”, a titrat ziarul pe pagina I.

Tabloidul The Sun a titrat pe pagina I „We sent her victorious”, în traducere „Am trimis-o învingătoare”. Aceasta este o parafrazare a unui vers din imnul Angliei „God Save the Queen”. Forma originală a imnului intonat timp de 70 de ani este „Send her victorious, Happy and Glorious”, în traducere „Trimite-o învingătoare, fericită și glorioasă”.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoţia și a fost înmormântată pe 19 septembrie, la Capela Castelului Windsor. Fiul său, prinţul Charles, i-a succedat automat și va domni sub numele de Charles al III-lea.

