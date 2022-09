Sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Elisabeta a II-a va fi mutat astăzi, 14 septembrie, de la Palatul Buckingham la Westminster Hall, unde oamenii vor putea să-i aducă un omagiu suveranei începând de la ora locală 17.00 și până în dimineața zilei de 19 septembrie, când sunt programate funeraliile.

„M-am simțit obligată să vin aici”, a declarat pentru BBC o femeie care s-a așezat la coadă încă de marți seară.

„Ne-a dat 70 de ani și putem face măcar asta, să ne omagiem regina. Nu vom mai vedea niciodată o altă regină, așa că putem să stăm la coada asta… pe ploaie, pe soare, vom sta aici”, a declarat o altă persoană.

Mulți dintre cei care au înnoptat în stradă au venit din alte orașe, unii chiar din afara țării.

Valerie a călătorit din sudul Franței pentru a aștepta în fața Palatului Buckingham ca să vadă sicriul reginei.

„Era o mamă uimitoare și o femeie uimitoare. A fost regina voastră, dar și regina lumii”, a spus femeia.

Acoperiți cu pături sau pelerine de ploaie, oameni de toate vârstele așteaptă în liniște de-a lungul The Mall, șoseaua care ajunge la Palatul Buckingham.

Fleur, o fetiță în vârstă de 7 ani, din Rugby, Warwickshire, a venit cu mama ei. „Este foarte trist că regina a murit. Era o doamnă specială”, a spus copila pentru BBC.

Alături de cele două se afla Sally, în vârstă de 82 de ani, care a venit și ea din alt oraș. Femeia povestește că în 1953 a venit la Londra cu mama ei pentru încoronarea reginei și că a fost hotărâtă să se întoarcă acum pentru a-și lua rămas bun de la Elisabeta a II-a.

„Am cel mai mare respect pentru tot ce a făcut ea în acești ani și pentru exemplul pe care l-a dat. Îi datorăm atât de multe. (…) Ea a oferit atât de mult și cred că noul nostru rege îi va duce mai departe moștenirea”, spune femeia.

Ca să treacă de noaptea ploioasă londoneză, unii și-au instalat corturi pe malurile Tamisei, însă cei mai mulți au venit pregătiți doar cu umbrele.

O femeie și tatăl ei în vârstă de 85 de ani au petrecut noaptea pe scaune de camping, folosind un cearșaf pe post de prelată, care nu le-a fost de mare ajutor.

„Ne-am udat înainte de ora 2 dimineața și nu ne-am mai uscat de atunci”, spune Michael Darvill.

În câteva ore, vor fi printre primii care vor putea să intre în Westminster Hall pentru a-i aduce un omagiu reginei. „Ce doamnă! Va rămâne mereu o legendă în ochii mei”, afirmă Mandy Desmond, fiica bărbatului.

„I haven’t had much sleep at all, really.”



The cold and the rain is not preventing people from queuing for their chance to view the Queen lying in state in Westminster.



Follow the latest: https://t.co/1ADHA4k9t4 pic.twitter.com/3yaczZpmOp