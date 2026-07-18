„Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă și pe asta: România are o companie de stat cu 36 de angajați și 4 membri ai consiliului de administrație, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spațiile dintr-o clădire a statului către alte instituții ale statului. Este vorba despre compania Grup Exploatare și Întretinere Palat C.F.R. S.A. și ea administrează – ați ghicit – clădirea Palatul C.F.R. din București”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul a adăugat că chiriaşii GEI Palat CFR sunt Ministerul Transporturilor, CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă, Autoritatea pentru Reforma Feroviară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Telecomunicaţii CFR. „Toate aceste instituții publice îi plătesc chirie companiei publice pentru a ocupa o clădire publică. Altfel spus, banii noștri, ai tuturor, care se învârt de la o instituție la alta”, a explicat Oana Gheorghiu, cu referire la compania care administrează clădirea în care un lift s-a prăbușit în gol în luna mai,.

Vicepremierul a afirmat că problemele au început mai demult: „Curtea de Conturi a identificat aici probleme severe de guvernanță: Palatul CFR nu fusese reevaluat din anul 2013; conducerea societății a funcționat timp îndelungat prin mandate provizorii; nu au fost stabiliți indicatori de performanță pentru administratori și directorul general; limitele responsabilităților dintre conducerea executivă și Consiliul de Administrație nu au fost respectate întotdeauna”.

Oana Gheorghiu a susținut că mai există o problemă, referitoare la independența Consiliului de Administrație: „Legea spune clar că majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți și că persoanele care lucrează în instituții publice nu pot fi considerate administratori independenți. Aceste reguli nu sunt recomandări. Ele sunt obligații legale”. „Cu toate astea, pe cine găsim în consiliul de administrație al acestei companii? Un director din Ministerul Transporturilor; un director executiv din Primăria Sector 2; un consilier general al Municipiului București; purtătorul de cuvânt al doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă”, a continuat vicepremierul acuzațiile.

„Este momentul să facem curățenie în companiile de stat”

În total, 36 de angajați se ocupă de închirierea și întreținerea clădirii. Membrii Consiliului de Administrație încasează împreună 334.944 de lei pe an, iar directorul general primește anual 291.552 de lei, potrivit afirmațiilor Oanei Gheorghiu. În ultimul deceniu, compania a fost implicată în 177 de procese, dintre care unul a fost deschis împotriva Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de debitor.

„Ministerul Transporturilor a fost condus mai mereu de PSD. Șeful PSD Sorin Grindeanu a condus ministerul timp de aproape 4 ani, fiind succedat de unul dintre oamenii săi de încredere. Așa cum o demonstrează și inspecțiile ministrului interimar Radu Miruţă din aceste zile, Ministerul Transporturilor a fost condus până acum haotic și în batjocură totală față de interesul și resursele statului. Grup Exploatare și Întretinere Palat C.F.R. S.A. este doar una dintre cele peste 1.500 de companii ale statului român. Este momentul să facem curățenie în companiile de stat”, a mai transmis Gheorghiu.

Libertatea a cerut un punct de vedere reprezentanților GEI Palat CFR după acuzațiile formulate de vicepremierul demis și îl va publica atunci când îl va primi.

Cine sunt membrii Consiliului de Administrație al GEI Palat CFR SA

Potrivit datelor existente pe site-ul companiei, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

Adrian Olteanu – președinte CA

Nelu Barbu – membru CA

Akan Osman – membru CA

Adrian Turmac – membru CA

Adrian Olteanu este membru și președinte al CA din 13 iunie 2024, iar mandatul lui se va încheia în iunie 2028. El este remunerat cu 6.978 de lei brut pe lună, potrivit datelor oficiale, despre care însă nu se știe când au fost actualizate ultima dată.

Nelu Barbu este membru al CA tot din 13 iunie 2024 și va rămâne în funcție tot patru ani, iar remunerația este identică, 6.978 de lei brut pe lună. Nelu Barbu a fost jurnalist, purtător de cuvânt al Guvernului și consilier de ministru. Mai exact, conform CV-ului, a început să lucreze în presă în 2002 la Radio Puls Târgoviște. În 2005 a fost editor voce la Realitatea TV, apoi între 2005-2011 a fost editor voce la Antena 3, după care în perioada 2011-2017 a fost prezentator la B1TV, iar în perioada februarie 2018-octombrie 2019 a fost purtător de cuvânt al Guvernului condus de Viorica Dăncilă. El a mai fost și consilier al miniștrilor Economiei și Agriculturii.

Akan Osman și Adrian Turmac sunt și ei membri ai CA al GEI Palat CFR SA din iunie 2024, iar mandatele lor expiră tot în iunie 2028, cu aceleași remunerații, 6.978 de lei brut pe lună, conform datelor oficiale postate pe site-ul Palatului CFR.

Osman a lucrat ca inginer constructor din 2013, apoi a fost șef de șantier, conform CV-ului. Între 2018-2020 a fost director executiv al BTT „Perla Costineștiului” SA, apoi timp de 4 luni a fost Consilier de Cabinet al primarului Sectorului 5, după care între 2021-2022 a fost director general adjunct la Direcția de Impozite și Taxe Sector 5, iar în 2022 a fost numit din nou Consilier de Cabinet al primarului Sectorului 5. Mai mult, în perioada 2022-2023, a fost și membru în CA al CFR Călători SA.

În privința lui Turmac, CV-ul acestuia a fost șters de pe site-ul Palatului CFR.





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