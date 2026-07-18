Pe lângă amenda de 500 de franci elvețieni (540 euro), bărbatul a fost obligat să achite și 3.000 de franci (3.250 euro) cheltuieli de judecată, adică aproximativ 3.790 de euro în total.

Șoferul a dat vina pe sistemul de asistență

Incidentul a avut loc pe 7 februarie 2022, pe autostrada A1 din Elveția.

Șoferul circula cu aproximativ 110 km/h, când autoturismul din fața sa a frânat brusc. Deși a încercat să evite impactul trăgând de volan spre stânga, nu a mai reușit să oprească la timp și a lovit mașina din față.

În urma analizării probelor, instanța a stabilit că între cele două autoturisme exista o distanță de doar 36 de metri, deși la acea viteză era necesară o distanță de cel puțin 55 de metri.

Bărbatul a contestat sancțiunea și a susținut că vina aparține sistemului automat de menținere a distanței.

Acesta a explicat că setase controlul adaptiv al vitezei la o distanță sigură și s-a bazat pe faptul că mașina va frâna automat dacă este nevoie.

Totodată, el a argumentat că estimarea distanțelor și vitezelor de către oameni este imprecisă și că accidentul s-a produs exclusiv din cauza unei defecțiuni a sistemului de asistență.

După ce a refuzat să accepte amenda, cazul a ajuns până la Curtea Supremă Federală. 

Tribunalul Federal: șoferul este întotdeauna responsabil

Judecătorii au respins toate argumentele și au precizat că funcționarea sistemelor de asistență nu schimbă obligațiile legale ale conducătorului auto.

În motivarea deciziei se arată că șoferul trebuie să fie pregătit în orice moment să preia controlul vehiculului, chiar dacă folosește tehnologii moderne de asistență.

Expertul juridic Daniel Leiser, citat de revista elvețiană Beobachter, consideră că verdictul nu lasă loc de interpretări: „Verdictul mi se pare perfect clar. În Elveția, astfel de sisteme de asistență nu îi absolvă pe șoferi de obligația de a fi atenți și de a interveni imediat în caz de erori.” 

Cazul arată că tehnologiile moderne, precum pilotul automat adaptiv sau sistemele automate de frânare, sunt doar instrumente de sprijin și nu înlocuiesc atenția șoferului.

În final, încercarea de a demonstra că vina aparține mașinii l-a costat pe conducătorul auto aproximativ 3.700 de euro, după ce Tribunalul Federal a menținut sancțiunea și l-a obligat să suporte și cheltuielile procesului. Concret, pe lângă amenda de 500 de franci (540 euro), bărbatul trebuie să suporte și cheltuielile de judecată de 3000 de franci (3.250 euro).

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