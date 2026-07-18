Cum s-a schimbat viața Adinei Buzatu după accidentul suferit în Elveția. „10 săptămâni în cârje și luni de recuperare”

Chiar și după accident, Adina Buzatu a continuat să muncească, însă simțea că nu se pune pe primul loc, din contră, pe ultimul, așa că a decis să schimbe asta. Vedeta și-a dat seama că sănătatea este pe primul loc.

„De când am avut accidentul la schi, mă întorc des la aceeași întrebare. Nu de ce s-a întâmplat. Ci ce aleg să înțeleg din el. Eram din nou pe pilot automat. Munceam enorm, alergam dintr-un loc în altul și rezolvam tot. Mai puțin pe mine.

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Au urmat zece săptămâni în cârje și luni de recuperare. Am continuat să merg la muncă, cot la cot cu echipa mea. Dar, pentru prima dată după mult timp, am început să am grijă și de mine. Atunci am înțeles un lucru simplu: Nu poți construi o viață frumoasă abandonând omul care o trăiește”, a scris Adina Buzatu, pe Instagram.

„Ne petrecem prezentul reparând trecutul sau pregătind viitorul. Ne spunem că vom trăi după următorul proiect, după următoarea vacanță, după următorul obiectiv. Doar că acel „după” se îndepărtează de fiecare dată.

Iar viața se scurge în timp ce noi facem planuri pentru ea.Nu cred că soluția este să muncim mai puțin. Îmi iubesc meseria și voi continua să construiesc. Dar vreau să o fac fără să mă mai pierd pe drum”, a mai scris Adina Buzatu.