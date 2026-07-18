Ce este El Niño și de ce reprezintă o amenințare?

El Niño este o fază naturală de încălzire a climei care apare la intervale de doi până la șapte ani, având un impact semnificativ asupra temperaturilor globale și condițiilor meteo extreme, precum inundațiile și secetele.

Totuși, acest fenomen natural are acum loc pe fondul unei încălziri globale accentuate, ceea ce agravează efectele sale.

„El Niño poate înclina balanța către secetă în unele regiuni, inundații în altele, valuri de căldură marină, musoni perturbați și temperaturi globale neobișnuit de ridicate”, a explicat Emily Black, profesor la Universitatea din Reading, pentru Live Science.

Prognoze alarmante pentru 2026-2027

Conform Organizației Meteorologice Mondiale, El Niño, declarat oficial pe 11 iunie 2026, este pe cale să evolueze rapid într-un fenomen „foarte puternic” între lunile iulie și septembrie.

Centrul de Predicții Climatice al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) estimează o probabilitate de peste 80% ca El Niño să atingă acest statut până la sfârșitul anului.

Zeke Hausfather, cercetător la Berkeley Earth, subliniază că modelele climatice sugerează că acest El Niño ar putea chiar depăși recordul stabilit în 2015-2016, fiind „cel mai puternic fenomen înregistrat vreodată” .

Un El Niño de această intensitate ridică semne de întrebare serioase în privința impactului asupra sistemelor climatice și socio-economice globale.

Ultimele modele climatice indică o creștere a temperaturilor oceanice de peste 3,5 grade Celsius până la sfârșitul anului, conform unei postări recente pe Substack, semnată de Hausfather.

2027 s-ar putea dovedi cel mai fierbinte an din istorie

În timpul unui El Niño, încălzirea apelor din estul Pacificului poate duce la schimbări climatice majore.

În SUA, acest fenomen determină, de obicei, condiții mai calde și mai uscate în nord-est, în timp ce zona de coastă a Golfului și sud-estul țării se confruntă cu un risc crescut de inundații.

La nivel global, căldura suplimentară din atmosferă amplifică efectele încălzirii globale cauzate de activitățile umane, potrivit Live Science.

Problemele economice și umanitare sunt de asemenea îngrijorătoare. Comitetul Internațional de Salvare a avertizat că El Niño ar putea provoca inundații severe și secete în regiunile extrem de vulnerabile din Africa de Est și Asia.

Acest lucru ar putea afecta grav securitatea alimentară, deja periclitată de schimbările climatice. De altfel, Carbon Brief preconizează că 2026 va fi al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată, iar 2027 s-ar putea dovedi cel mai fierbinte din istorie.

El Niño a generat foamete și o serie întreagă de dezastre

El Niño din 2015-2016 a generat o serie de dezastre: un sezon record de uragane în Pacificul central, secetă severă în Caraibe și Etiopia și temperaturi globale fără precedent, conform NOAA.

Totuși, cel mai devastator eveniment de acest tip rămâne cel din 1877-1878, care a contribuit la o foamete globală soldată cu peste 50 de milioane de victime, o combinație între condiții climatice extreme și politici agricole coloniale extractive.

„Recordurile sunt captivante, dar impacturile sunt cele care contează”, a subliniat Emily Black. „Chiar dacă nu devine cel mai puternic El Niño înregistrat, un eveniment foarte puternic poate avea consecințe grave. Aceste prognoze sunt îngrijorătoare, dar oferă un timp prețios pentru a anticipa și a acționa înainte ca cele mai grave efecte să se facă simțite.”