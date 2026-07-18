Prognoza emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) nu este deloc optimistă și arată că tendința de scădere va continua, fluviul urmând să coboare spre pragul critic de 1.700 mc/s.

Efectele acestei secete extreme se resimt deja în lanț, afectând agricultura, fauna acvatică, alimentarea cu apă a marilor orașe și ridicând semne de întrebare cu privire la siguranța sistemului energetic național.

Dezastru ecologic în Dunăre și pe afluenți

Seceta și temperaturile ridicate au lovit puternic și fauna piscicolă. La Galați, aproape de gura de vărsare a râului Siret în Dunăre, un pescar a descoperit un somn gigantic, de 2,40 metri lungime, care plutea inert la suprafața apei, relatează spotmedia.ro.

„Mort! Măi, băiatule! Are doi metri patruzeci!”, a transmis cel care a făcut descoperirea.

Specialiștii de la Institutul Piscicol Galați explică faptul că scăderea dramatică a volumului de apă reduce oxigenarea și modifică radical dinamica populațiilor acvatice, ceea ce poate declanșa episoade de mortalitate piscicolă în masă.

Totuși, doar analizele toxicologice de laborator vor stabili cu exactitate dacă peștele a murit din cauza asfixierii sau a altor factori patogeni accentuați de mediu.

Galațiul activează planul de rezervă pentru furnizarea apei potabile

În municipiul Galați, unde cea mai mare parte a populației depinde direct de apa din fluviu, autoritățile locale și compania edilitară au început deja implementarea unor soluții alternative.

În cazul în care Dunărea va scădea sub pragul care mai permite funcționarea pompelor de captare, orașul va fi alimentat din surse subterane din județul Vrancea.

Reprezentanții companiei de apă din Galați au confirmat că noua conductă de aducțiune de la Vadu Roșca a fost deja conectată la rețeaua municipală, fiind pregătită să preia fluxul necesar pentru a asigura continuitatea serviciului către cetățeni.

Dunărea a scăzut cu 4 metri față de anul trecut, la Calafat

Situația din sudul țării este la fel de alarmantă. La Calafat, în zona podului rutier și feroviar spre Vidin, scăderea nivelului apei a scos la iveală porțiuni masive din pilonii de susținere ai construcției, care în mod normal se aflau mult sub nivelul fluviului.

Barcagii din zonă avertizează că acolo unde apa măsura de obicei 6-7 metri adâncime, acum abia dacă mai atinge 2-3 metri.

Datele furnizate de reprezentanții instituției Apele Române confirmă realitatea din teren: o miră de monitorizare locală indica o cotă de minus 130 de centimetri, în condițiile în care, în aceeași perioadă a anului trecut, nivelul se situa la plus 290 de centimetri.

Această diferență uriașă, de peste patru metri, demonstrează severitatea fenomenului extrem care traversează România.

Alertă la Centrala Nucleară de la Cernavodă și pierderi în agricultură

Cea mai mare îngrijorare a autorităților de la București este legată de funcționarea Centralei Nuclearo-Electrice (CNE) de la Cernavodă.

Reactoarele nucleare dependente de Dunăre au nevoie de un volum uriaș și constant de apă pentru circuitele de răcire.

Scăderea nivelului fluviului sub o anumită cotă de siguranță reprezintă un risc major, deoarece poate forța oprirea controlată a reactoarelor pentru a preveni avariile, un scenariu care ar pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național în plină vară.

În paralel, sectorul agricol resimte din plin lipsa apei, sistemele de irigații din sudul și sud-estul țării funcționând cu dificultate din cauza nivelului extrem de scăzut al canalelor de aducțiune.

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