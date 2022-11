De-a lungul anilor, mulți au acuzat-o pe Oana Lis că s-a căsătorit cu Viorel Lis pentru anumite beneficii financiare. Anii au trecut, ea a rămas alături de acesta și împreună trăiesc într-un apartament din București. Au întâmpinat și probleme cu banii, și probleme de sănătate, dar au rămas împreună.

Multe săptămâni el le-a petrecut în spital, a fost și operat. Acum, Viorel Lis se deplasează cu dificultate, așa că Oana Lis e mereu alături de el. „De dimineață el îmi spunea: «Oana, ce fac dacă o fi fă mă duc pe lumea cealaltă, cum iau legătura cu tine?». Și eu i-am zis. «Nu știu, Viorel, dar să îmi trimiți bani!».

Sunt și momente în care plângem, dar ne ridicăm. La noi fiecare zi e diferită. Bătrânețea vine cu diferite provocări pe care nu le știam, acum le descopăr. Am studiat lucrul ăsta, pentru că nimeni nu ne învață”, a povestit ea într-o emisiune la Antena Stars, conform Fanatik.

Și a continuat: „Deși lumea m-a condamnat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu. Și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem. Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc.

Am învățat de la cazul lui Viorel , de la noi din familie, că pentru bătrânețe trebuie să ai bani strânși, nu trebuie să te bazezi pe absolut nimeni”, a mai dezvăluit Oana Lis.

Oana Lis merge la muncă

Partenera lui Viorel Lis este psiholog și nu poate sta departe de meseria pe care o iubește, astfel că ea se împarte între carieră și greutățile pe care le are acasă.

„Azi, de dimineață, la ora 9 la cabinet. L-am lăsat pe Vio dormind și am plecat la o programare. – pentru că îmi place ce fac. – pentru că nu-mi pot abandona clientele. – pentru că îmi dă motivație personală ca fac ceva lucrativ și un bine în același timp . -pentru că am rezultate împreună cu clientele mele (voi posta la un moment dat din feedback-urile primite, le am, dar mi-a fost jenă mie să-mi fac marketing agresiv cu asta, cum fac alții) – pentru că e minunat să lucrezi în domeniul psihologiei, pentru că pentru acest domeniu m-am pregătit și am învățat și o voi face în continuare”, a scris recent Oana pe contul de Facebook.

„Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii”

Viorel Lis nu este ajutat de nimeni din familie, copiii săi au ales să se desprindă definitiv de tatăl lor. „Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii, eu și Viorel ne ajutăm doar între noi. Și nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat nepoții în judecată, ca să mute niște pomi la țară, e vorba despre niște pruni. Nici acum nu s-a încheiat procesul. Nepoții nu-l ajută, copiii, nu”, declara Oana Lis în urmă cu ceva vreme.

