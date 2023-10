După ce s-a aflat că Irinel Columbeanu s-a mutat la azil, în presă au circulat mai multe zvonuri care susțineau că Oana Lis l-a internat la azil pe Viorel Lis pentru 10 zile, pentru a face un tratament. Se zvonea că fostul primar al Bucureștiului fusese rapid evacuat din azil din cauza unei invazii de ploșnițe și nu încheiase tratamentul pentru problemele lui locomotorii și reumatice.

Toate aceste zvonuri au ajuns la urechile Oanei Lis, care a spus că nu e adevărat, ea nu l-a dus pe Viorel Lis la azil. În continuare are grijă de el, acasă. „Nu l-am dus pe Viorel la azil! Este o mare minciună care se vehiculează în aceste zile. Eu îl îngrijesc, acasă”, a declarat Oana Lis, pentru Click!

Care e starea lui Viorel Lis: „Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive”

Totodată, ea a răbufnit pentru aceeași sursă și după ce au tot circulat zvonuri că Viorel Lis nu mai e în viață. „Nu s-a întâmplat nimic grav! Viorel este tot în aceeași stare!

Totul e ok, e cum era. Are niște boli cronice care s-au agravat în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive, dar e normal să se simtă așa la bolile lui. E și vârsta înaintată! Vio nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot deloc afară. Eu mă lupt cu el, îl îngrijesc, sunt asistenta lui medicală”, a mai dezvăluit Oana Lis pentru aceeași sursă.

Recomandări Dosarul clubului din Caracal care organiza spectacole erotice cu minore. 3 ani şi jumătate de proces: niciun verdict şi libertate totală pentru patroni. Când urmează prescrierea

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce probleme de sănătate are Viorel Lis

În cadrul emisiunii de la Prima TV, în februarie, Viorel Lis a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. „Am trecut prin foarte multe probleme. În primul rând, începând de acum 10 ani sau cam așa ceva, am fost operat de colicist, acum de curând, mai de curând, nu imediat, am făcut infarct, după infarct am făcut COVID.

Oricum, musafirii care veneau cel mai des la mine erau de la salvare. Au trecut astea și acum pot să spun că mă simt destul de bine, nu mai am nicio durere. Aștept să văd ce organ mai cedează și trebuie să mai fac. Dar v-am spus, acum mă simt foarte bine, adică în afară de faptul că nu pot să merg”, a spus acum șase luni Viorel Lis, care nu mai iese din casă.

Oana Lis a început să vândă obiecte din casă

Oana Lis are probleme financiare. Pe rețelele de socializare, ea i-a întrebat pe cei care o urmăresc ce ar cumpăra de la ea sau de la Viorel, pentru că are nevoie de bani și vrea să pună la vânzare diverse obiecte. Aceasta are grijă singură de fostul edil al Capitalei.

Recomandări Yevhen Mahda, politolog ucrainean, pentru Libertatea, despre ce se întâmplă în Israel: „Rusia vrea să internaționalizeze conflictul din Ucraina, să deschidă noi fronturi pentru Occident”

„Aș vrea să vând ceva de la Viorel sau de la mine ca să fac rost de bani pentru ceva ce îmi trebuie. Ce ați cumpăra de la noi, ceva personal? Aștept idei”, a scris Oana Lis pe Facebook. În urma acestui mesaj, mai multe comentarii răutăcioase au început să apară la adresa acesteia, iar mulți au spus că a ajuns să „cerșească” pe internet.

„Adică unora nu le este jenă să ceară bani la tot mapamondul pentru război și mie să-mi fie pentru că vreau să fac rost de bani pentru un om cu boli cronice, un om bun și drag, de care mă ocup singură 24/24?! Fiecare are valorile lui umane după care se ghidează!”, le-a răspuns Oana Lis.

Și a continuat: „Asta e culmea invidiei dintre femei… S-au activat unele p-aici că de ce să cerșesc eu p-aici și să primesc ceva… și nu ele! Bine că n-am primit nimic. V-am pus o întrebare, pentru că atunci când suntem mai mulți sunt și mai multe idei. Dar e tare asta… am înțeles că ne batem pe bărbați, că e bătaie pe ăia buni… ca să ne uităm ce rochiță, gentuță are vreuna… dar asta e ultima”.