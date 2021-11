„Îmi iubesc țara, dar nu-mi iubesc guvernanții. Păcat de țara asta frumoasă. Consider că trăim un moment profund nefast pentru România. Am sperat într-o Românie democratică, civilizată, europeană. Am fost dezamăgită, trădată, mințită. Votul meu a fost dat răului cel mai mic… Votul meu a fost trădat și batjocorit de către domnul Iohannis și de către cei de la Putere”, a scris Oana Pellea.

Speranța mea a obosit. Speranța mea și a altora… De 31 de ani… de TREIZECI ȘI UNU DE ANI am tot sperat, militat pentru democrație… se pare că degeaba… Oana Pellea, pe Facebook:

Actrița scrie că se retrage în profesia ei, în cărțile și „țara” din inima ei, în visul ei că „într-o zi… acest Pământ superb numit România… va avea conducători care vor iubi această Țară”.

„M-am săturat să văd oameni mărunți care se luptă penibil pentru Putere călcând în picioare o țară obosită, mințită, furată, bolnavă, trădată, epuizată”, a mai scris Pellea, afirmând că spera ca „cei care mai au energie, forța și mai ales conștiința să se lupte în continuare pentru o ROMÂNIE democratică și demnă, o Românie cu legi și oameni drepți”.

La finalul mesajului său, actrița Oana Pellea scrie că și-ar dori să mai aibă resurse de speranță, mărturisind că o „obsedează imaginea cu cadavrul abandonat al României sfâșiat de hiene hulpave”.

