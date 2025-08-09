Întâlnirea cu românii din Cernăuți

Oana Țoiu a povestit despre vizita sa în Ucraina și întâlnirea cu comunitatea românească din Cernăuți, într-o postare pe Facebook. Ministrul spune că acest moment a avut o semnificație deosebită pentru istoria României.

Principala preocupare a fost înțelegerea nevoilor comunității române și identificarea modalităților prin care statul român poate oferi sprijin.

„Un moment deosebit al vizitei în Ucraina a fost întâlnirea cu comunitatea de români din Cernăuți, un loc cu o profundă semnificație pentru istoria noastră. Am vrut în primul rând să le înțeleg nevoile și felul în care statul român poate să îi ajute”, a scris ministrul, în mediul online.

Urmările agresiunii ruse în Ucraina

În timpul vizitei, s-au observat urmele bombardamentelor rusești în Cernăuți, Kiev și alte zone ale Ucrainei. Susținerea securității Ucrainei este văzută ca o modalitate de protecție pentru românii care locuiesc acolo.

„Este evident că cea mai mare amenințare la adresa comunității de români din Ucraina este agresiunea rusă, iar încheierea războiului, printr-o pace justă, este calea prin care putem să îndepărtăm pericolul.

Am văzut în ultimele zile urmele bombelor rusești care au căzut aici în Cernăuți, dar și la Kiev și în alte părți din Ucraina. Susținerea noastră pentru securitatea Ucrainei înseamnă și protecție pentru românii care trăiesc în această țară”, a mai spus Oana Țoiu.

Progrese în protejarea drepturilor românilor

S-au discutat subiecte sensibile privind drepturile românilor, cu accent pe educație și servicii religioase în limba română. Oana Țoiu a anunțat că s-au făcut progrese în negocierile cu partea ucraineană, menționând că „31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina”.

„Am discutat și subiecte sensibile legate de protejarea drepturilor românilor, printre care educația și slujbele religioase în limba română sunt foarte importante.

Am fost fericită să îi anunț că am făcut progrese cu partea ucraineană pe aceste dosare, iar 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina”, a anunțat Ministrul Afacerilor Externe.

În încheierea postării, Oana Țoiu a asigurat că va continua să lucreze alături de colegii din Ministerul Afacerilor Externe pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina.

Oana Țoiu, în vizită și la spitalul de copii bombardat de ruși

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a efectuat joi o vizită oficială la Kiev. Aceasta este prima vizită a unui ministru român de externe în Ucraina de la începutul invaziei ruse la scară largă din 2022.

Șefa diplomației române și-a început vizita la spitalul de copii Ohmatdet, care a fost ținta unui atac cu rachete rusești în iulie 2024. Informațiilor ucrainene, 600 de pacienți se aflau în spital în momentul atacului, soldat cu doi morți și 16 răniți.

„Ca mamă, nu pot să exprim în cuvinte cât de puternic simt aceste atacuri cinice”, a declarat ministrul român, într-o postare pe X.

Oana Țoiu, primită de prim-ministrul Ucrainei la Kiev

În cadrul vizitei, Oana Țoiu a fost primită de prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko. După întrevedere, ministrul român a transmis pe platforma X: „Am transmis un semnal puternic al interesului comun pentru pace în regiune, integrare europeană și proiecte comune pentru viitor”.

Ministrul a subliniat importanța comunităților minoritare din ambele țări: „Comunitățile de cetățeni aparținând minorităților naționale din cele două țări reprezintă cea mai puternică legătură dintre noi. Am menționat importanța protejării drepturilor acestora și că mă voi vedea cu reprezentanții comunității românești la Cernăuți”.

Întâlnirea cu Volodimir Zelenski

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a avut joi, 7 august 2025, o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În cadrul discuțiilor, șefa diplomației române i-a transmis liderului de la Kiev un nou mesaj de susținere din partea României. Cei doi oficiali au abordat consolidarea unui parteneriat strategic între România și Ucraina, potrivit unei declarații publicate de Oana Țoiu pe Facebook.

„Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate M-am întâlnit astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe”, a spus șefa diplomației române, după întâlnirea cu președintele ucrainean.

