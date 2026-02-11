

FEPAM: ,,România are nevoie de medici”

Reprezentanții federației afirmă că înțeleg preocuparea autorităților față de deficitul de personal medical și împărtășesc îngrijorarea legată de accesul pacienților la servicii de sănătate, în special în comunitățile mici și în mediul rural.

„România are nevoie de medici”, subliniază FEPAM, arătând că această realitate este resimțită zilnic de pacienți, furnizori de servicii medicale și întreaga economie a sănătății.

Totuși, organizația consideră că dezbaterea publică trebuie așezată în „parametrii corecți”. Potrivit FEPAM, problema majoră a sistemului sanitar românesc nu este lipsa absolvenților de Medicină, ci dificultatea de a păstra medicii în profesie și în zonele unde sunt cu adevărat necesari.

Reprezentanții patronatelor din domeniul medical atrag atenția că educația universitară și rezidențiatul reprezintă doar începutul formării profesionale. Medicul devine cu adevărat valoros pentru sistem după ani de practică, stabilitate și integrare profesională – moment în care, adesea, apare decizia de plecare din țară. Aceasta, spun ei, nu reflectă lipsa atașamentului față de România, ci dificultatea de a profesa în condiții funcționale, predictibile și sigure.

În opinia FEPAM, o obligație administrativă de a rămâne în țară ar putea avea cel mult un efect statistic temporar, fără a produce stabilitate pe termen lung.

„Sistemul de sănătate are nevoie de continuitate, de echipe medicale stabile și de medici care aleg să își construiască aici cariera, nu de prezențe formale limitate de o perioadă obligatorie”, transmit reprezentanții federației.

Din perspectiva antreprenorilor din domeniul medical, principalul obstacol nu este lipsa dorinței medicilor de a lucra în România, ci absența unor condiții reale de practică profesională după finalizarea rezidențiatului. Printre problemele semnalate se numără accesul limitat la posturi și cabinete funcționale, finanțarea impredictibilă a serviciilor medicale, dificultatea realizării investițiilor în infrastructură și protecția juridică insuficientă în exercitarea profesiei.

,,Fidelizarea medicilor nu poate fi obținută prin constrângere administrativă, ci prin crearea unui mediu profesional atractiv. Medicii rămân acolo unde pot trata pacienții în siguranță, unde au acces la echipamente, unde există predictibilitate contractuală și unde își pot construi o carieră pe termen lung”, arată FEPAM.

Măsuri structurale propuse de FEPAM

Consiliul Director al FEPAM, format din: Președinte Dr. Adrian Bădescu – CEO Clinicile Medicis; Vicepreședinți: Mihaela-Venoria Proicea, Dr. Adina Alberts, Maria-Magdalena Popescu-Biclineru, Mihaela-Florentina Bănicioiu, Laura-Mariana Butunoi, Conf. Dr. Valeriu-Bogdan Popa, Prof. Dr. Cristian-Sebastian Vlad, Roxana Dumitrașcu, propune un set de măsuri structurale:

– programe de sprijin pentru deschiderea și dotarea cabinetelor medicale pentru tineri medici

– facilități de locuire și integrare profesională în zonele deficitare

– contracte stabile și predictibile cu sistemul de asigurări de sănătate

– stimularea parteneriatelor public–private în furnizarea serviciilor medicale

– consolidarea protecției juridice a medicului în exercitarea actului medical.

România nu are nevoie doar de medici prezenți într-un sistem, ci de medici care aleg să rămână și să investească profesional aici. Prioritatea trebuie să fie construirea unui cadru funcțional, credibil și predictibil pentru practicarea medicinei, crede FEPAM, care luna trecută a făcut public un Memorandum cu 5 măsuri urgente, care dacă ar putea fi implementate în doar 90 de zile, ar putea schimba fața sistemului medical românesc.

Premierul Ilie Bolojan a stârnit controverse în sistemul medical prin declarația sa, conform căreia medicii formați pe banii statului ar trebui să lucreze câțiva ani în România. Mai mulți medici rezidenți, specialiști, studenți la Medicină, dar și cadre didactice și-au exprimat opiniile legate de această declarație.

