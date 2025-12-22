Mașina i-a fost furată cu cei trei copii înăuntru: „Nu-mi venea să cred ce se întâmplă”

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață, la ora 05:15, în orașul olandez Breda. Familia plănuia să plece spre Austria, iar BMW-ul se afla pe aleea casei, cu motorul pornit, pentru a se încălzi. Echipamentele de schi erau montate pe mașină, bagajele erau deja în portbagaj, iar cei trei copii – de 4, 6 și 10 ani – stăteau pe bancheta din spate, cu tabletele în mână, pregătiți pentru drumul lung spre munți.

„Soția mea mai uitase o geantă și a intrat repede în casă”, povestește cântărețul olandez de muzică folk Sander Kwarten pentru Nieuwsblad. „Eu eram în hol, îmi puneam pantofii. Dintr-o dată am auzit motorul și mașina plecând. Ne-au trecut prin cap tot felul de gânduri: dacă unul dintre copii a apăsat pe accelerație? Am ieșit amândoi în fugă”.

Totul a durat doar câteva secunde.

„Am ieșit amândoi în fugă, panicați. Nu-mi venea să cred ce se întâmplă”, spune Kwarten, în vârstă de 33 de ani, despre momentul în care a realizat că un hoț îi furase mașina, cu cei trei copii înăuntru.

O cameră de supravghere a filmat scena de coșmar

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată ce s-a întâmplat de fapt: un bărbat intră pe alee, deschide portiera, urcă în BMW, își aruncă rucsacul pe scaunul din dreapta și demarează în trombă.

Camera mai surprinde și momentul în care Sander și soția sa, Sylvana, ies în stradă, rămânând doar cu imaginea luminilor roșii ale mașinii care se îndepărta.

Copiii, dați jos din mașină pe marginea drumului

„Mă gândeam doar la copii. Nu-mi venea să cred. Ne-am urcat imediat în cealaltă mașină și am pornit în urmărire”, spune cântărețul de muzică folk.

După doar câteva străzi, la câteva sute de metri, au găsit BMW-ul parcat pe marginea drumului. Hoțul începuse să-i dea jos pe copii din mașină.

„Când am ajuns noi, scosese deja primii doi copii. Era chiar în momentul în care îl scotea pe al treilea. Asta e mașina lui tata, i-a spus băiatul meu. Când ne-a văzut venind, a aruncat copilul în fața mașinii noastre, ca să mă oprească. A trebuit să frânez brusc”, povestește Sander Kwarten.

După aceea, hoțul a fugit din nou. Mama a rămas cu cei trei copii, iar tatăl a continuat urmărirea. „L-am văzut intrând pe autostrada A16, spre Belgia, dar nu am mai reușit să-l ajung”.

Tabletele copiilor au ajutat la prinderea hoțului

Poliția olandeză și poliția federală belgiană au declanșat imediat o amplă urmărire. Un avantaj major: tabletele copiilor, rămase în mașină, aveau localizarea activată.

În plus, BMW-ul era dotat cu un sistem de urmărire.

Autoritățile au văzut cum suspectul a trecut granița în Belgia și a părăsit autostrada la Hoogstraten.

„S-a oprit de mai multe ori ca să caute prin bagaje”, spune Sander Kwarten. „Probabil căuta bani. Din cauza asta am pierdut multe lucruri, pe care le-a aruncat pe drum”.

Fugarul, capturat după 60 de kilometri: „Nu și-a dat seama că în mașină erau copii”

În cele din urmă, Poliția Rutieră belgiană a interceptat mașina la aproximativ 60 de kilometri distanță, pe E313, în zona Geel West.

Șoferul ar fi tras singur pe dreapta și s-a predat fără rezistență. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, cetățean olandez din Breda, fără domiciliu sau reședință cunoscută.

„Autorul este cunoscut de poliția noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției Zeeland-West Brabant, precizând că este vorba despre un recidivist.

În Olanda, cazul nu este tratat drept carjacking (furtul violent al unui autovehicul, prin forță, amenințare sau intimidare n.r.), deoarece anchetatorii cred că hoțul nu și-a dat seama că în mașină se aflau copii.

„Probabil a profitat de ocazie, văzând o mașină cu motorul pornit pe o alee”, spun polițiștii. La fel crede și Sander Kwarten: „La început m-am temut că poate mă viza pe mine, pentru că sunt cântăreț. Dar cel mai probabil a fost pur și simplu o întâmplare.”

„Zece secunde de neatenție și ești terminat”

„Este o lecție pentru noi”, spune artistul. „Asta i se poate întâmpla oricui. Opriți mereu motorul mașinii: zece secunde de neatenție și ești terminat”.

Motivul pentru care hoțul a fugit spre Belgia rămâne neclar. „Nu l-am putut audia încă, dar presupunem că a vrut pur și simplu să scape cât mai repede”, a transmis poliția olandeză.

Sander Kwarten și-a recuperat mașina chiar sâmbătă, de la poliția federală belgiană. Seara, la ora 22:00, familia a plecat totuși spre Westendorf, Austria, cu multă întârziere.

„Am câteva concerte aici și voiam să le combin cu o vacanță de familie. Mai ales acum: aveam nevoie să plecăm. Copiii sunt stabili, dar se vede că vorbesc despre ce s-a întâmplat. Nu e un lucru mărunt. Cred că, odată întorși în Olanda, vom apela la serviciile de sprijin pentru victime”.

Între timp, Parchetul olandez a cerut oficial extrădarea hoțului.

Luna trecută, un cuplu german a fost victima unui jaf în timp ce încerca să ajute un șofer maghiar într-o presupusă pană de motor. Hoțul a lăsat baltă mașina lui, tot furată, și a fugit cu cea a cuplului cu tot cu soție. Individul a eliberat femeia și a abandonat mașina în Polonia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE