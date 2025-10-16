Ucraina rămâne principala țintă

Potrivit raportului, actorii statali ruși și-au extins țintele pentru a infiltra rețele și dispozitive în aceste state.

Raportul Microsoft Digital Defense Report (MDDR) arată că din cele zece țări cele mai vizate de atacurile online rusești sau ale actorilor afiliați, doar Ucraina nu era membră NATO. Compania americană a înregistrat o creștere de 25% a numărului de atacuri cibernetice atribuite Rusiei într-un singur an.

Cu 25% din totalul atacurilor, Ucraina continuă să fie cea mai afectată țară. Microsoft a observat și o schimbare în strategia grupurilor legate de Rusia, care au început să vizeze întreprinderi mici din țările aliate Kievului.

„Actorii statali ruşi ar putea de asemenea să considere aceste ţinte mai mici drept puncte de acces mai puţin costisitoare în resurse şi pe care ei le pot utiliza pentru a accede la organizaţii mai importante”, se precizează în raportul Microsoft.

Spionajul cibernetic, principalul risc

În afara Ucrainei, raportul indică că riscul este „aproape exclusiv legat de spionajul cibernetic”.

Guvernele sunt principalele ținte, urmate de sectorul de cercetare și educație, care a înregistrat o creștere a atacurilor. ONG-urile și think tank-urile ocupă locul trei în lista organizațiilor vizate.

De asemenea, Microsoft a observat că actorii din spatele acestor atacuri și-au modificat metodele. Raportul menționează externalizarea atacurilor și utilizarea infrastructurilor cibercriminale sau a altor infrastructuri de stat.

În iulie, NATO a condamnat „activitățile răuvoitoare ale Rusiei în domeniul securității cibernetice”.

Organizația a amintit de atacurile atribuite în 2024 de Germania și Republica Cehă unui grup „subvenționat de GRU”, serviciul de informații militare rus.

