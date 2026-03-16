OCDE vrea să transmită României invitația de aderare la OCDE în iunie

„Intenția mea este să transmit invitația ca România să adere la OCDE în iunie, înainte de reuniunea Consiliului, în aceste ultime luni ale procesului. România, în ultimele decenii, a avut o creștere puternică și în privința convergenței în contextul standardelor OCDE legate de venituri și standard de viață a avut rezultate foarte bune”, a spus Cormann, care a fost prezent la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

România mai are de primit numai două avize, din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE.

„Mă bucur că atingem țintele pe care le-am avut în acea perioadă”, a spus și președintele Nicușor Dan. El a precizat ulterior, pe rețelele de socializare, că „am discutat despre stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE, principalele concluzii ale Raportului economic al OCDE pentru România din 2026 și evoluțiile internaționale actuale” și „i-am mulțumit secretarului general Cormann pentru sprijinul său continuu acordat obiectivului nostru strategic de a adera la Organizație în 2026”.

Ce este OCDE, supranumit „clubul țărilor bogate”. OCDE recomandă României majorarea taxelor și impozitelor

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a fost fondată în 1961 și are sediul la Paris. Ea reunește în principal țările dezvoltate din Europa, America de Nord și Asia.

Cei 38 de membri ai OCDE, dintre care majoritatea europeni (23), dețin peste 70% din comerţul şi serviciile la nivel mondial şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. Pentru intrarea în cea mai importantă organizaţie economică din lume este nevoie de vot în unanimitate.

România a deschis oficial procesul de aderare la acest for în 2022, pe vremea fostului premier Nicolae Ciucă. În martie 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că „garantează” că în 2026 vom intra în OCDE.

Principalele avantaje ale aderării României la OCDE:

apartenența la clubul restrâns al economiilor dezvoltate şi recunoaşterea la nivel global a statutului de economie de piaţă funcţională, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine

imagine favorabilă pentru România faţă de marile economii ale lumii şi faţă de statele din regiune cu aspiraţii europene

acces la instrumentele şi centrele de decizie economică ale OCDE şi posibilitatea de a contribui la guvernanţa economică globală

Foarte important, însă, aderarea implică și costuri pentru populație. Mai exact, OCDE recomandă Guvernului creșterea treptată a taxelor. Printre măsuri se numără creșterea cotei reduse de TVA pentru HoReCa de la 11% la 21%, creșterea impozitelor pe chirii, majorarea impozitelor pe locuințe și suprataxarea tranzacțiilor imobiliare.

Practic, pentru că veniturile fiscale ale României sunt mult sub media OCDE, ele trebuie majorate gradual pentru a susține finanțele publice. Mai simplu spus, în următorii ani, România va trebui să majoreze taxele și impozitele în acest sens.

