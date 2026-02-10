„Să le căsătorim cu tineri din zonele rurale”

Autorul afirmației este Kim Hee-soo, un lider local din Coreea de Sud care, într-o adunare publică de săptămâna trecută, a spus că statul ar putea „importa tinere femei” din Vietnam sau Sri Lanka și să le căsătorească cu bărbați din mediul rural.

Declarația a fost făcută în timp ce autoritățile discutau probleme administrative generate de depopulare, inclusiv posibile comasări între regiuni tot mai golite de oameni.

Reacția a venit imediat: furie, scuze, excludere

Cuvintele lui Kim Hee-soo au stârnit zile întregi de revoltă publică. Comentariul a fost considerat jignitor, misogin și discriminatoriu, iar scuzele prezentate ulterior nu au fost suficiente. Partidul Democrat, aflat la guvernare, a decis excluderea lui Kim, prin vot unanim, la doar câteva zile după incident.

Și autoritățile regionale au intervenit. Provincia din care face parte comitatul Jindo a cerut scuze oficial pentru „remarcile nepotrivite”, recunoscând că acestea au provocat „o durere profundă femeilor și poporului vietnamez”.

Protest diplomatic și mitinguri anunțate

Ambasada Vietnamului a reacționat public, condamnând declarația și subliniind că nu este vorba doar despre o exprimare neinspirată, ci despre „valori și atitudini față de femeile imigrante și minorități”.

În același timp, organizații pentru drepturile femeilor și ale imigranților au anunțat un protest în fața sediului administrației locale, nemulțumite că astfel de idei sunt rostite de oficiali aleși. Autoritățile din Sri Lanka nu au comentat public situația.

Coreea de Sud are cea mai scăzută rată a natalității din lume. Specialiștii avertizează că populația țării, de aproximativ 50 de milioane de locuitori, s-ar putea înjumătăți în următoarele șase decenii. Tema natalității este sensibilă în toată Asia de Est. În Coreea de Nord, liderul Kim Jong Un a cerut public femeilor să facă mai mulți copii, invocând „datoria față de stat”.

