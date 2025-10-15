Aurul fusese topit și camuflat sub formă de elemente de fixare pentru șine de cale ferată! Oficialul riscă 10 ani de închisoare pentru fraudă cu terenuri în valoare de două miliarde de ruble, aproape 400 de milioane de euro.

Forțele de ordine au urmărit microbuzul în care se afla oficialul corupt și familia sa pe o distanță de 18 kilometri. În cursul arestării, șoferul acestuia a fost rănit, suferind o fractură de bazin.

Potrivit canalului de Telegram Ceka-OGPU, Serghei Les, avea asupra sa o sumă echivalentă a 100 de milioane de ruble, circa un milion de euro, precum și 12 kilograme de aur.

Metalul prețios a fost topit și camuflat sub formă de elemente de fixare pentru șine de cale ferată. Șeful districtului avea asupra lui și 7 iPhone-uri sigilate.

Fuga spectaculoasă a lui Serghei Les, șeful districtului Krîmskîi, cu o cantitate impresionantă de bani și aur arată amploarea fenomenului și metodele ingenioase folosite pentru a ascunde bunurile obținute ilegal. Autoritățile ruse se confruntă cu provocări majore în combaterea corupției la nivel înalt, în special în regiunile îndepărtate ale țării.

Sergei Les este acuzat de implicarea într-un caz de fraudă la scară largă cu terenuri în valoare de două miliarde de ruble, peste 390 de milioane de euro.

Conform anchetatorilor, oficialul a ordonat încheierea de contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor municipale cu o persoană desemnată de el. Nu s-au organizat licitații, iar prețurile au fost subevaluate de 100 de ori.

El riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.