Cum funcționează metoda

Trucul este simplu: cineva listează pe Vinted un colet „de vânzare” la un preț simbolic, de exemplu 1 euro.

Apoi, un prieten, un membru al familiei sau chiar aceeași persoană, printr-un alt cont, cumpără pachetul. Astfel, coletul este expediat prin intermediul curierilor parteneri ai platformei, la tarife mult mai mici.

Costul de transport prin Vinted pentru un „colet mare”, suficient de încăpător pentru o valiză, este de doar 6 euro.

În schimb, înregistrarea aceluiași bagaj la un zbor european poate costa de câteva ori mai mult.

„Vinted este o modalitate excelentă de a trimite lucruri foarte ieftin. Am trimis odată ceva în Spania cu serviciul de curierat FedEx și m-a costat 65 de euro. A durat foarte mult timp. Cu Vinted, pot expedia ceva în străinătate pentru 5 sau 6 euro”, a scris un utilizator din Olanda, pe Reddit.

Jurnaliștii de la AD au testat chiar ei sistemul: au pus la vânzare un „articol de îmbrăcăminte” la 1 euro, l-au cumpărat printr-un al doilea cont și l-au trimis la un punct de colectare din Milano.

Rezultatul? Coletul a ajuns fără probleme, la costuri mult mai mici decât printr-un serviciu clasic de curierat sau transport aerian.

Reacția Vinted: „Abuz”

Platforma este însă conștientă de aceste practici și a avertizat că utilizarea serviciului în acest scop încalcă regulile.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

„Echipele noastre sunt vigilente în acest domeniu și lucrează activ la el. Chiar dacă este doar marginal, acest tip de abuz subminează încrederea dintre membri și poate afecta calitatea și experiența generală”, a precizat un purtător de cuvânt al companiei.

Vinted a confirmat că ia măsuri împotriva conturilor prinse că folosesc abuziv sistemul, inclusiv ștergerea și blocarea conturilor.