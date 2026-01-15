Vladislav Baumgertner (53 de ani) a fost văzut ultima dată pe 7 ianuarie, cu o zi înainte de moartea suspectă a unui diplomat rus în ambasada țării sale din Cipru.

Găsit mort după cinci zile de căutări

Potrivit publicației cipriote Philenews, după cinci zile de căutări, oligarhul a fost găsit mort, iar cadavrul său, umflat și înnegrit, zăcea într-un loc greu accesibil pe coasta din sudul Ciprului, mai exact între satele Pissouri și Avdimo.

Poliția cipriotă a anunțat că ia în considerare orice pistă posibilă în elucidarea acestui caz, care survine în contextul morții unui diplomat rus în ambasada țării sale de la Nicosia.

Ambasada Rusiei la Nicosia a tratat moartea diplomatului drept o „sinucidere” și a refuzat accesul poliției cipriote.

Cu toate acestea, numeroși internauți ruși suspectează că cele două decese nu sunt accidentale.

„Până în prezent nu avem niciun indiciu cu privire la o posibilă legătură între cele două decese”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției cipriote, Vyron Vyronos.

Arestat la Minsk și stabilit la Limassol

Născut la Ekaterinburg și cu studii la Londra, Vladislav Baumgertner a cunoscut o ascensiune rapidă la conducerea Uralkali, devenind director comercial în 2003, la 31 de ani, și director executiv doi ani mai târziu. El a deținut această funcție până în 2013, când a fost arestat la Minsk, la o lună după ruperea legăturilor între Uralkali și principalul său partener comercial de la acea vreme din Belarus.

Extrădat la sfârșitul anului 2013, Vladislav Baumgertner a devenit apoi directorul general al Global Ports, principalul operator de terminale de containere din Rusia. A condus Global Ports în perioada 2015 – 2017, după care a preluat conducerea companiei elvețiene Alevo Group, specializată în tehnologii de stocare a energiei.

Deși era căsătorit oficial și avea doi copii, oligarhul a locuit singur în ultimii ani. El a fost văzut ultima dată la Limassol, unde deținea o casă.

Scandal și suspciuni de „activități hibride” în Cipru

Aceste decese misterioase au loc în contextul în care autorităţile cipriote, care tocmai au preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, se confruntă cu un scandal de corupţie declanşat de publicarea unui videoclip.

Imaginile, postate pe un cont-fantomă de X în data de 8 ianuarie, par să arate responsabili discutând despre modul în care ar putea eluda legislaţia referitoare la finanţarea campaniilor electorale.

Scandalul a dus la demisii la cel mai înalt nivel, începând cu cea a şefului de cabinet al preşedintelui Ciprului. Soția președintelui Ciprului şi-a dat demisia din funcţia de directoare a unei asociaţii susţinute de stat, invocând atacurile pe reţelele sociale împotriva familiei sale.

Guvernul cipriot neagă orice acţiune ilegală şi acuză „un atac hibrid din străinătate”. Autorităţile ţării anchetează pentru a stabili dacă videoclipul este rezultatul unei activităţi îndreptate împotriva ţării şi dacă conţinutul său indică infracţiuni penale.

