Telefonul, localizat într-o zonă greu accesibilă

Până la întreruperea acțiunii, o mobilizare importantă de forțe – incluzând unități de poliție, echipe de căutare și salvare ale Apărării Civile și voluntari – a fost desfășurată în zona Pissouri, cu sprijin aerian din partea unui elicopter și al dronelor.

Această regiune a devenit punctul central al investigației după ce ultimul semnal al telefonului mobil al bărbatului a fost localizat într-o zonă abruptă de coastă, dificil de urcat.

Vladislav Baumgertner a fost văzut ultima dată pe 7 ianuarie 2026, când a plecat de la locuința sa din Limassol.

Declarat dispărut de câteva zile

După ce nu a mai răspuns la apelurile telefonice, un angajat a alertat autoritățile și l-a declarat dispărut.

Sâmbătă, 10 ianuarie, echipe specializate, coordonate de șeful departamentului de căutare și salvare din Limassol, Michalis Mouskallis, au desfășurat operațiuni pe terenul dificil din Pissouri.

Duminică, 11 ianuarie, căutările au fost extinse și în aer, însă au fost oprite din cauza unui front de furtună puternic care a traversat insula.

Bărbatul dispărut este descris ca având aproximativ 1,90 metri înălțime, o constituție suplă și păr grizonat. La momentul dispariției, ar fi purtat un tricou negru și pantaloni scurți negri.

Arestat în Belarus

Vladislav Baumgertner a fost directorul general al companiei rusești Uralkali, unul dintre cei mai mari producători de potasiu din lume.

El a devenit subiect de interes internațional în 2013, când a fost arestat la Minsk, în urma unui conflict corporativ major cu o companie belarusă din același sector.

Incidentul a provocat tensiuni diplomatice între Rusia și Belarus, înainte ca Baumgertner să fie transferat autorităților ruse și, ulterior, eliberat.

Potrivit presei internaționale, acest trecut juridic rămâne relevant pentru anchetatori în contextul dispariției sale actuale.

Zeci de oligarhi ruși au murit în condiții suspecte

De la începutul războiului din Ucraina, zeci de oameni de afaceri ruși au murit în condiții suspecte.

Mai mulți dintre acești oameni de afaceri ar fi căzut de la ferestre, de pe balcoane, ar fi murit brusc ori s-ar fi „sinucis” în condiții neobișnuite, „spânzurați cu mâinile legate”.

Un exemplu notoriu este cel din aprilie 2022, când două familii de oligarhi au fost găsite moarte la doar 48 de ore distanță, în condiții aproape identice.

Pe 18 aprilie 2022, Vladislav Avaiev (51 de ani), vicepreședinte al Gazprombank, a fost găsit împușcat alături de soția și fiica sa de 13 ani în apartamentul lor din Moscova. Ancheta oficială a stabilit că Avaiev și-ar fi ucis familia, apoi s-ar fi sinucis.

A doua zi, Sergei Protosenia (56 de ani), fost director la Novatek, a fost descoperit spânzurat în casa sa de vacanță din Lloret de Mar, Spania, alături de soția și fiica sa de 18 ani, ambele ucise cu lovituri de cuțit. Și acest caz a fost tratat drept omor urmat de sinucidere, deși circumstanțele rămân neclare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
„Străzile sunt pline de sânge”. Mii de arestări, sute de morți și imagini șocante din Teheran. Trump amenință cu intervenția armată
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! Anunțul despre impozite tocmai a venit de la Palatul Victoria, după valul uriaș de critici: "Valoarea impozitelor..." DECIZIA care dă totul peste cap a fost luată. Românii nu se așteptau să audă asemenea cuvinte, tocmai acum
Viva.ro
Breaking în politică! Anunțul despre impozite tocmai a venit de la Palatul Victoria, după valul uriaș de critici: "Valoarea impozitelor..." DECIZIA care dă totul peste cap a fost luată. Românii nu se așteptau să audă asemenea cuvinte, tocmai acum
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
GSP.RO
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Avertizare ANM de ger și ninsori în toată țara. Meteorologii anunță fenomene meteo extreme până miercuri dimineață
Știri România 10:35
Avertizare ANM de ger și ninsori în toată țara. Meteorologii anunță fenomene meteo extreme până miercuri dimineață
Toader Stoica, primul român ales viceprimar al unei localități din Italia: „După ani de muncă și integrare, am simțit că pot oferi ceva”
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Toader Stoica, primul român ales viceprimar al unei localități din Italia: „După ani de muncă și integrare, am simțit că pot oferi ceva”
Parteneri
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Adevarul.ro
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
Fanatik.ro
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

George Clooney a vorbit în franceză la Globurile de Aur 2026, după ce Donald Trump a comentat obținerea cetățeniei sale franceze
Stiri Mondene 10:30
George Clooney a vorbit în franceză la Globurile de Aur 2026, după ce Donald Trump a comentat obținerea cetățeniei sale franceze
Iustin HVNDS (Hands), prima reacție după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus despre Faimoși: „Din păcate”
Exclusiv
Stiri Mondene 10:26
Iustin HVNDS (Hands), prima reacție după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026. Ce a spus despre Faimoși: „Din păcate”
Parteneri
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
TVMania.ro
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
România atinge polul frigului. Cel mai aspru episod de iarnă, în noaptea de luni spre marţi
ObservatorNews.ro
România atinge polul frigului. Cel mai aspru episod de iarnă, în noaptea de luni spre marţi
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Cine e tânăra care a produs ruptura din familia lui David Beckham. Nu mai este cale de împăcare
Fanatik.ro
Cine e tânăra care a produs ruptura din familia lui David Beckham. Nu mai este cale de împăcare
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026