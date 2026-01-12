Telefonul, localizat într-o zonă greu accesibilă

Până la întreruperea acțiunii, o mobilizare importantă de forțe – incluzând unități de poliție, echipe de căutare și salvare ale Apărării Civile și voluntari – a fost desfășurată în zona Pissouri, cu sprijin aerian din partea unui elicopter și al dronelor.

Această regiune a devenit punctul central al investigației după ce ultimul semnal al telefonului mobil al bărbatului a fost localizat într-o zonă abruptă de coastă, dificil de urcat.

Vladislav Baumgertner a fost văzut ultima dată pe 7 ianuarie 2026, când a plecat de la locuința sa din Limassol.

Declarat dispărut de câteva zile

După ce nu a mai răspuns la apelurile telefonice, un angajat a alertat autoritățile și l-a declarat dispărut.

Sâmbătă, 10 ianuarie, echipe specializate, coordonate de șeful departamentului de căutare și salvare din Limassol, Michalis Mouskallis, au desfășurat operațiuni pe terenul dificil din Pissouri.

Duminică, 11 ianuarie, căutările au fost extinse și în aer, însă au fost oprite din cauza unui front de furtună puternic care a traversat insula.

Bărbatul dispărut este descris ca având aproximativ 1,90 metri înălțime, o constituție suplă și păr grizonat. La momentul dispariției, ar fi purtat un tricou negru și pantaloni scurți negri.

Arestat în Belarus

Vladislav Baumgertner a fost directorul general al companiei rusești Uralkali, unul dintre cei mai mari producători de potasiu din lume.

El a devenit subiect de interes internațional în 2013, când a fost arestat la Minsk, în urma unui conflict corporativ major cu o companie belarusă din același sector.

Incidentul a provocat tensiuni diplomatice între Rusia și Belarus, înainte ca Baumgertner să fie transferat autorităților ruse și, ulterior, eliberat.

Potrivit presei internaționale, acest trecut juridic rămâne relevant pentru anchetatori în contextul dispariției sale actuale.

Zeci de oligarhi ruși au murit în condiții suspecte

De la începutul războiului din Ucraina, zeci de oameni de afaceri ruși au murit în condiții suspecte.

Mai mulți dintre acești oameni de afaceri ar fi căzut de la ferestre, de pe balcoane, ar fi murit brusc ori s-ar fi „sinucis” în condiții neobișnuite, „spânzurați cu mâinile legate”.

Un exemplu notoriu este cel din aprilie 2022, când două familii de oligarhi au fost găsite moarte la doar 48 de ore distanță, în condiții aproape identice.

Pe 18 aprilie 2022, Vladislav Avaiev (51 de ani), vicepreședinte al Gazprombank, a fost găsit împușcat alături de soția și fiica sa de 13 ani în apartamentul lor din Moscova. Ancheta oficială a stabilit că Avaiev și-ar fi ucis familia, apoi s-ar fi sinucis.

A doua zi, Sergei Protosenia (56 de ani), fost director la Novatek, a fost descoperit spânzurat în casa sa de vacanță din Lloret de Mar, Spania, alături de soția și fiica sa de 18 ani, ambele ucise cu lovituri de cuțit. Și acest caz a fost tratat drept omor urmat de sinucidere, deși circumstanțele rămân neclare.



