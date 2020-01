De Răzvan Mihalașcu,

Secretatul american de Stat, Mike Pompeo, i-a desemnat pe Plahotniuc, soția acestuia, Oxana Childescu, și cei doi copii drept persoane implicate în „acte semnificative de corupție”.

„Decizia de astăzi transmite un semnal puternic că Statele Unite nu tolerează corupția și este alături de poporul din Moldova în lupta acestuia împotriva corupției”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat al SUA.

Într-un mesaj publicat de Twitter, Mike Pompeo a precizat că „acțiunile de corupție ale lui Vladimir Plahotniuc au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice din Moldova”.

Vladimir Plahotniuc’s corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.