O poveste neobișnuită atrage atenția în Ivano-Frankivsk, Ucraina, unde o organizație de voluntariat a adoptat o reptilă.

Șarpele, botezat Olinka, trăiește de 10 luni în biroul organizației „Inițiativa Publică a Galiției“, după ce a fost salvat de pe front de un cuplu de militari.

O considerăm participantă la operațiuni de luptă, spunem asta în glumă. A petrecut doi ani pe front, a „luptat” alături de soldați. Are chiar și vârful cozii ușor rupt, deși nu știm exact cum s-a întâmplat acest lucru – președinta organizației, Lesia Kaciurova

Olinka e dintr-o specie de șarpe neveninos cunoscută sub numele de șarpe de porumb (Pantherophis guttatu), una dintre cele mai populare reptile de companie din lume, originară din America de Nord.

Reptila a fost abandonată de proprietarii săi în regiunea Sumî, după izbucnirea războiului pe scară largă. A fost găsită de cei doi militari și a devenit ulterior parte din echipa lor, locuind cu aceștia într-un buncăr din zona de conflict până când a fost predată organizației de voluntari.

Cum să-mi fie frică de ea? Este unul dintre voluntarii noștri. Este un locuitor permanent al biroului nostru. Olinka este foarte rapidă, nu poate fi lăsată liberă și este foarte agilă.

Olinka are între trei și patru ani și nu a mușcat pe nimeni de când stă în birou. Ea este hrănită cu șoareci congelați o dată la două săptămâni și are nevoie constantă de apă caldă.

Voluntarii nu intenționează să o elibereze în sălbăticie, deoarece Olinka a trăit mereu în condiții domestice. În plus, nici nu plănuiesc să o dea spre adopție.

Organizația caută în prezent un terariu mai mare pentru Olinka, deoarece aceasta a crescut și actualul său spațiu a devenit prea mic.

Pe lângă Olinka, în biroul organizației mai trăiesc și alte două animale salvate: pisica Masia, abandonată de stăpânii săi pe stradă în timp ce era gestantă, și câinele Meggi, găsit pui în fața biroului.

„Inițiativa Publică a Galiției” sprijină armata ucraineană încă din 2014, oferind vehicule, drone, echipamente de comunicații, medicină tactică și alte resurse.

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