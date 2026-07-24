Dan Neculăescu: „Forțele Aeriene Române au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian”

În mesajul publicat pe platforma X, ambasadorul României la NATO a subliniat că incidentul demonstrează consolidarea capacității de reacție a României și a aliaților din cadrul NATO în fața amenințărilor la adresa securității.

„Astăzi, Forțele Aeriene Române au doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian, aceasta fiind a doua interceptare reușită după cea din Estonia, realizată tot de Forțele Aeriene Române. România și aliații săi din NATO își consolidează în mod clar cunoașterea situației, nivelul de pregătire și răspunsurile la aceste amenințări de securitate”, a scris Dan Neculăescu.

Today, the Romanian Air Forces shot down a drone that violated our airspace, the second successful interception after the one in Estonia, performed also by our Air Forces. Romania and its @NATO Allies are clearly strengthening their knowledge, readiness, and their responses to… https://t.co/OiN3oN6J8k — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) July 24, 2026

Diplomatul a evidențiat că atât România, cât și aliații din NATO își întăresc permanent capacitatea de monitorizare și reacție în fața provocărilor de securitate.

A doua interceptare reușită după misiunea din Estonia

Potrivit mesajului ambasadorului, aceasta este a doua interceptare reușită atribuită Forțelor Aeriene Române, după cea efectuată anterior în Estonia.

Dan Neculăescu a transmis că experiența acumulată și cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice contribuie la îmbunătățirea nivelului de pregătire și la consolidarea răspunsului comun în fața amenințărilor la adresa securității.

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României, astăzi, 24 iulie, în jurul orei 11.00, de către un pilot român de pe un F16, într-o zonă nelocuită.

„Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de către un pilot român de pe un F16. Este important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta este şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos, iar acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău a emis un mesaj RO-Alert de la nivelul IGSU pentru o zonă extinsă din sud-estul României care cuprinde şi judeţul Buzău, fiind posibil ca drona doborâtă să afecteze şi zona de câmp a judeţului Buzău.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE