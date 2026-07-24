Ministerul Apărării Naționale a explicat cum a fost doborâtă drona de la Buzău

Ministerul Apărării Naționale a oferit detalii oficiale despre incidentul aerian grav petrecut vineri, 24 iulie, când o dronă neidentificată a pătruns adânc în spațiul aerian al României și a fost doborâtă la Buzău.

Obiectul aerian a fost monitorizat continuu și, în cele din urmă, neutralizat de o rachetă lansată de pe o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

Ministerul Apărării Naționale a transmis prima reacție după incidentul de la Buzău și a precizat cum s-au desfășurat evenimentele de vineri dimineața, în cazul dronei doborâte de pilotul de pe F-16. Cronologia evenimentelor:

Ora 09:39Detectarea țintei: Sistemul de supraveghere radar al MApN detectează o țintă aeriană (dronă) la aproximativ 20 km Est de Sulina, intrând în spațiul aerian național.

Ora 09:48Prima decolare (Poliția Aeriană): Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene decolază de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Ora 10:56A doua decolare: Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române decolază de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a se alătura misiunii de monitorizare și urmărire.

După ora 10:56 (Ora exactă nespecificată în text)Angajarea și doborârea țintei: O aeronavă F-16 românească angajează drona cu o rachetă și o doboară deasupra unei zone nelocuite, în apropierea localității Padina (județul Buzău).

Care a fost traseul dronei prin România, înainte să fie doborâtă la Buzău

Drona interceptată și doborâtă vineri de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a parcurs un traseu neobișnuit prin sud-estul României. Aceasta a fost identificată inițial în apropierea orașului Sulina, după care și-a continuat zborul spre Brăila, a coborât către Fetești, iar ulterior și-a schimbat din nou direcția, îndreptându-se către județul Buzău.

Traseul dronei doborâte la Buzău: MApN explică cum și de ce a decis pilotul să tragă în aparatul de zbor care a pătruns în spațiul aerian al României
Traseul dronei doborâte de F-16: a intrat pe la Sulina, a coborât spre Fetești și s-a întors spre Buzău. Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI)

Cum a fost detectată drona și când s-a dat alerta din Delta Dunării

Radarul sistemului de supraveghere al MApN a înregistrat prima dată ținta aeriană la ora 09:39. Drona se afla la o distanță de aproximativ 20 de kilometri Est de Sulina când a traversat frontiera de stat și a intrat în spațiul aerian național.

Aparatul de zbor neautorizat a urmat o rută complexă care a traversat mai multe județe: a intrat prin Sulina, a continuat spre Brăila, s-a îndreptat spre Fetești și a avansat ulterior către județul Buzău.

Din cauza riscului potențial pentru populație, Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În consecință, au fost emise mesaje RO-Alert pentru alertarea cetățenilor din județele Tulcea și Brăila.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectatvineri, 24 iulie, la ora 09.39, o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spaţiul aerian naţional, pe traiectul Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău”, a transmis MApN.

Patru avioane de lutpă au fost ridicate de la sol

Mai întâi, la ora 09:48, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în serviciul de luptă la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol.

Ulterior, la ora 10:56, două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești, s-au alăturat misiunii de interceptare și monitorizare.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situaţiei”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale”, se mai arată în comunicatul MApN.

Pilotul avionului F-16 a doborât în jurul orei 11:00

Aproape de ora 11:00, traiectoria dronei se îndrepta spre interiorul județului Buzău. Decizia finală de neutralizare a fost luată în condiții de maximă siguranță, după ce aeronavele de vânătoare au identificat un perimetru lipsit de pericole pentru populație.

La ora 11:02, pilotul unei aeronave F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta aeriană și a lansat o rachetă. Drona a fost lovită și prăbușită direct într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău.

„În această dimineață, la 11:02, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al României”, a mai precizat Ministerul Apărării Naționale.

Pilotul a putut să acționeze și să tragă pentru că zona era nelocuită

Într-o postare pe contul de Facebook, președintele Nicușor Dan a anunțat că pilotul avionului de luptă F-16 a putut să țintească și să doboare drone care intrase ilegal în spațiul aerian al României pentru că zona era una nelocuită.

„ În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.

Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Prima reacție a ministrului Apărării în cazul dronei de la Buzău

Radu Miruță a postat un mesaj pe Facebook, la scurt timp după ce drona a fost doborâtă la Buzău. Ministrul interimar al Apărării a reacționat după ce pilotul avionului F-16 a țintit drona în zona localității Padina.

„Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc. Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României”, atransmis Radu Miruță, pe contul de Facebook.

Ministrul interimar al Apărării a reamintit cât de importante sunt sistemele radar noi și moderne și a atras atenția asupra faptului că „deciziile pe care le iau astăzi nu sunt cheltuieli, ci investiții directe în securitate”.

Prima reacție a ambasadorului României la NATO după doborârea dronei de la Buzău

Ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, a postat un mesaj pe X, la scurt timp după ce România a doborât a dornă de origine necunoscută care îi încălcase spațiul aerian.

„Astăzi, Forțele Aeriene Române au doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian, aceasta fiind a doua interceptare reușită după cea din Estonia, realizată tot de Forțele Aeriene Române. România și aliații săi din NATO își consolidează în mod clar cunoașterea situației, nivelul de pregătire și răspunsurile la aceste amenințări de Securitate”, a scris Dan Neculăescu pe platforma X.

Dan Neculăescu a subliniat că acest incident reprezintă un exemplu clar al consolidării capacității de reacție a României și a aliaților săi din NATO în fața provocărilor de securitate.

„Experiența acumulată și cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice contribuie la îmbunătățirea nivelului de pregătire și la consolidarea răspunsului comun în fața amenințărilor la adresa securității”, a mai adăugat acesta în mesajul său.

Reamintim că, în cursul dimineții de vineri, 24 iulie 2026), au fost înregistrate mai multe atacuri cu drone în Ucraina, la granița României. Locuitorii din Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-Alert. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că radarul său de supraveghere a identificat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene la aproximativ 33 km nord de granița cu România.

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