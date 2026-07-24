Andreea Marin a atras atenția fanilor după ce a publicat imagini în care apare făcând sport acasă. În filmarea publicată recent, Andreea Marin apare îmbrăcată în echipament sportiv, cu colanți și bustieră. Începe cu câteva exerciții de încălzire, apoi continuă cu alergare pe bandă și exerciții de pilates.

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Vedeta a vorbit recent despre importanța unui stil de viață sănătos și despre faptul că are grijă de corpul său prin sport, alimentație echilibrată și momente de liniște. Dacă înainte se lăsa mai ușor afectată de momentele neplăcute, acum privește totul cu lejeritate.

„Nu le mai privesc acum cu amărăciune, ci m-au întărit toate aceste povești de viață. Eu cred că fiecare om are și dezamăgiri, și sentimentul că e trădat câteodată, când crede prea mult în oameni și poate că nu e răsplătit nici măcar cu recunoștință. Nu mă mai simt demult copleșită despre ceea ce se scrie despre mine. Sunt foarte puternică din punctul ăsta de vedere.

Dacă observați, în timp, și presa de scandal a căpătat un fel de admirație pentru mine, pentru că sunt un om tare.

M-am distanțat de aceste povești, pentru că eu știu bine cine sunt, știu bine de ce sunt în stare, știu bine onestitatea care mă caracterizează, integritatea, și atunci dacă eu știu cine sunt, dacă oamenii cărora le pasă cu adevărat știu cum să mă judece, după faptele mele, și nu după povești inventate de alții, nu am de ce să îmi mai fac probleme.”, a declarat Andreea Marin la Xtra Night Show cu ceva vreme în urmă.

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