Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie, după-amiaza, relațiile personale vor continua să fie tulburate de un context astral care pare să pună piedici la tot pasul unei bune înțelegeri, sădind neîncredere, chef de ceartă, ostilitate și spirit critic, cel mai adesea, nejustificat și prost plasat.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va introduce o atitudine prudentă față de alimentație și față de excese (fumat, alcool, oboseală, stres, nesomn, agitație, ambalare în conflicte). Ceea ce, pentru extrovertiții Vărsători, va fi o tendință inedită.

Ei vor dori să trăiască moderat, fără să-și dorească să fie în inima evenimentelor alături de prieteni, apropiați sau persoanele dragi lor. Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, stare de sănătate normală dar și grijă față de nevoile firești ale organismului.

Între 29 iulie, după ora 04:46′, și 31 iulie, după-amiaza, existența acestor nativi se va consuma sub semnul unui eveniment astrologic: Luna Plină în Vărsător, din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter, și va forma o conjuncție cu Pluton. Importanța acestui moment e dată de forța cu care Soarele va lucra alături de Jupiter, pentru ultima dată în următorii 12 ani, în beneficiul vieții personale și parteneriale.

Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă Praesepe care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzând zilelor de 30/31 iulie, șansa de a pune bazele unei asocieri importante, de a semna un contract, de a da alt curs vieții lor (căsătorie, divorț). Din 31 iulie, după ora 15:14′, context financiar echilibrat, poate chiar favorabil, în relațiile cu alte persoane sau instituții. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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