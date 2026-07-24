Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie după-amiaza, comunicarea va fi marcată de accente ce trădează iritarea sau nemulțumirea; vești care derutează sau pun la îndoială ceea ce nativii știau despre o secvență de viață și activitate, destabilizându-i. Deplasări cu peripeții mai ales spre sfârșitul săptămânii.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va permite o abordare atentă și grijulie față de sensibilitățile și părerile rudelor și de responsabilitate față de chestiunile domestice. Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, chestiuni profesionale care impun concentrare, atenție, strategie corectă și rezistență la stres.

Între 29 iulie, după ora 4:46′, și 31 iulie după-amiaza, relațiile de prietenie vor fi tulburate de Luna Plină în Vărsător din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter și va forma o conjuncție cu Pluton.

Cu acest prilej astral, atât Soarele, cât și Jupiter vor face conjuncție cu mai multe stele, dintre care ne atrage atenția roiul de 40 de stele numit Praesepe, care le va da celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzător zilelor de 30/31 iulie, șansa de a pune bazele unor mari întreprinderi, de a se remarca prin hărnicie, ordine, dar îi poate expune și la pierderi din cauza altora sau îi poate face să pară aroganți, aventurieri, impulsivi, neliniștiți în plan afectiv sau să acuze probleme oculare.

Posibilă schimbare de registru afectiv care îi va obliga pe cei născuți în Berbec să ia decizii cu privire la viitorul unei relații personale. Din 31 iulie, după ora 15:14′, stare organică și psihică calmă, uneori chiar relaxată. Metodă și spor în activitățile profesionale. Întreaga săptămână, conjuncția lui Saturn cu steaua fixă Alferatz promite onoare și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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