Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie, după-amiaza, stres profesional, mici neînțelegeri, nemulțumiri cu privire la felul în care evoluează un proiect sau felul în care treburile la locul de muncă s-au blocat.

În relațiile de familie, contraziceri, reproșuri, ironii, spirit critic accentuat și deranjant ori greu de suportat de către nativi. Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, se va afla în sectorul sentimentelor care vor fi trăite în interioritate, uneori chiar cu o inhibare a dorinței sau a nevoii de a da glas sentimentelor care îi animă.

Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, relațiile personale vor fi atent analizate, Peștii nedorind să se angajeze în situații de viață care nu reprezintă pentru ei nicio urgență, nicio nevoie personală și nicio eventuală, satisfacție. Între 29 iulie, după ora 04:46′, și 31 iulie, după-amiaza, cele două case ale sănătății se vor afla sub influența Lunii Pline în Vărsător, din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter, și va forma o conjuncție cu Pluton.

Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă Praesepe care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzând zilelor de 30/31 iulie, șansa de a găsi o rezolvare fericită plasamentului lor profesional. Unii pot cunoaște un adevărat salt în meserie prin promovare sau numire spectaculoasă. Alte persoane își pot câștiga drepturile pentru care s-au luptat în instanță. Din 31 iulie, după ora 15:14′, calm interior, echilibru partenerial.

Unii Pești pot accepta o propunere de colaborare, de asociere sau de integrare într-un colectiv care desfășoară o activitate ce le va aduce stabilitate materială. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz în conjuncție cu Saturn promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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