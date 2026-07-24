Nava avariată în Marea Neagră vineri transporta cărbune din SUA în Ucraina

În noaptea de 23 spre 24 iulie, un nou incident grav a alertat autoritățile din România. Nava Christiana B a fost avariata în cursul nopții de vineri, în Marea Neagră.

Cargoul de mari dimensiuni Christiana B (n.r. înregistrat în sistemele internaționale drept CHRISTINA B), aflat sub pavilion liberian, a suferit o avarie serioasă la nivelul magaziei numărul 6 în timp ce naviga la circa 22 de mile marine (n.r. 40 km) sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.

Nava plecase de pe coasta de est a Statelor Unite, din portul Norfolk, având la bord o încărcătură strategică de cărbune destinată Ucrainei. Primele evaluări ale echipajului și ale DSU arată că nava a fost avariată în urma impactului cu o dronă maritimă sau din cauza exploziei unei mine marine.

Nava Christiana B este un gigant din oțel de 225 de metri

Christiana B este un vrachier (bulk carrier) masiv, proiectat special pentru transportul mărfurilor uscate în vrac, cum ar fi cerealele, minereurile și cărbunele. Nava are o lungime totală (LOA) de 225 de metri și o lățime de 32,26 metri, operând sub pavilionul statului Liberia.

Cu un pescaj semnificativ de 14,4 metri când este încărcată la capacitate, nava făcea parte din coridorul comercial vital care aprovizionează Ucraina din surse transatlantice. Cu doar câteva ore înainte de incident, vasul naviga cu o viteză redusă de aproximativ 4,8 noduri, având ca destinație raportată canalul Sulina, potrivit datelor furnizate de Marinetraffic.com.

Povestea din spatele navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni din SUA în Ucraina și a fost avariată în Marea Neagră
Sistemul automat de identificare (AIS) al navei indica statusul de navigabilitate „Not Under Command” (nava nu este stăpână pe manevră), potrivit sursei citate mai sus. Sursa foto: Marinetraffic.com

Christiana B se va îndreapta spre Varna sau Constanța pentru reparații

Autoritatea Navală Română (ANR) a comunicat că nu există victime și echipajul nu a solicitat evacuare. Nava, care transporta cărbuni din Norfolk (SUA) către Ucraina, își continuă deplasarea spre țărm pentru verificări tehnice și reparații.

„Nava își continuă deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Comandantul a anunțat că în urma instrucțiunilor armatorului nava se va îndrepta fie către Portul Varna, fie către Portul Constanța”, se arată în comunicatul ANR, citat de Agerpres.

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Autoritățile române s-au mobilizat pentru o intervenție la Marea Neagră

În toiul nopții, echipajul a transmis un mesaj de alertă pe canalul maritim internațional de urgență. Inițial, situația părea extrem de gravă, existând temeri reale că marinarii vor fi nevoiți să abandoneze vasul. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române a declanșat imediat operațiunile de răspuns.

La fața locului au fost mobilizate rapid navele de salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS aparținând ARSVOM, iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație (MAI) a survolat zona pentru o inspecție aeriană.

Din fericire, comandantul vasului a raportat ulterior că niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Dupã stabilizarea situației la bord, marinarii au anulat cererea de evacuare, constatând că nava își poate menține flotabilitatea și își poate continua deplasarea lentă spre țărm pentru evaluări tehnice detaliate și reparații.

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