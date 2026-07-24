Frumoasa cântăreață și-a dorit să le arate și urmăritorilor ei din mediul online unde își petrecea vacanțele de vară pe vremea când era doar un copil. Doar că în prezent, casa de la țară a bunicilor Vlăduței Lupău este părăsită.

Filmulețul postat de artistă a adunat aproape 1 milion de vizualizări în aproximativ 24 de ore, semn că fanii ei au fost curioși să vadă cum arată casa de la țară în care a copilărit Vlăduța Lupău în timpul vacanțelor.

Potrivit celor spuse de către vedetă, bunicii ei aveau multe animale, printre care găini și vaci, iar curtea era plină de viață pe vremuri. Mai mult decât atât, Vlăduța Lupău a ținut să precizeze că nu a vândut și nici nu va vinde casa de la țară.

„N-aveți idee ce este în spatele meu. Aici a fost casa bunicilor mei. Și, mă rog, este, doar că s-a distrus în timp. Aici îmi petreceam vacanțele de vară. Veneam la cules de prune, la fân… Aici mulgeam vaca, beam laptele muls, nici măcar fiert. Doamne, câtă gălăgie, câtă distracție, cât râs, câtă animație, câtă viață era efectiv aici în curtea asta.

Și acum, din păcate, știți cum se zice: «Casa părintească nu se vinde». Nu am vândut-o și nici nu o voi vinde. Dar au rămas doar amintirile, pentru că ea, din păcate, s-a distrus. Pentru mine rămâne casa copilăriei și casa bunicilor. Casa în care îmi petreceam vacanța mare”, a spus Vlăduța Lupău pe TikTok.

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Cântăreața a găsit în casa bunicilor ei și un album cu muzica ei, de pe vremea când încă se mai vindeau CD-uri cu artiști pe copertă. „Ce am găsit eu aici? De pe vremea CD-urilor”, a spus Vlăduța Lupău în clipul video, după care i-a dat fiului ei albumul și l-a întrebat dacă recunoaște cine este pe copertă. Micuțul și-a dat seama imediat că este vorba despre mama lui.

Vlăduța Lupău a descoperit în curte și câțiva maci, oferindu-le micuților câteva semințe de mac. „La casa bunicilor, acum părăsită”, a scris artista peste clipul video. Iar în descrierea de pe TikTok a acestuia a pus un alt mesaj: „Și câte case sunt așa în România”.

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