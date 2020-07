După moartea din februarie 2020 a lui Kirk Douglas, născut şi el în 1916, Olivia de Havilland a rămas cel mai longeviv star de la Hollywood.

Olivia de Havilland a lucrat cu producători celebri, precum David O. Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz şi Anatole Litvak şi cu actori precum Clark Gable, Errol Flynn şi Mickey Rooney.

În 1939, Olivia de Havilland a jucat în „Pe aripile vântului”, produs de David O. Selznick.

Filmul “Pe aripile vântului”, considerat de unii istorici drept rasist, a fost retras temporar luna trecută de pe platforma HBO Max, în plină mişcare de protest contra rasismului şi a violenţelor poliţiei care vizează persoanele de culoare în Statele Unite după moartea lui George Floyd.

Pelicula, cu Clark Gable și Vivien Leigh în rolurile principale, prezintă o versiune romantică a anilor 1860, în plin război civil între Nord şi Sud. Lungmetrajul de patru ore, lansat în 1939 și premiat cu 8 Oscaruri, este primul film color din istoria cinematografiei mondiale de asemenea proporții.

Olivia de Havilland a declarat că a văzut „Pe aripile vântului” de câteva zeci de ori şi „de fiecare dată, îmi aduce bucurie”.

„Din fericire, nu mă face melancolică”, a afirmat ea despre colegii săi care nu mai trăiesc. „Când îi văd cum vibrează pe ecran, că am experimentat o astfel de reuniune cu ei, mă bucură”, a mai spus ea.

În 1960, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar în 2008, a fost recompensată de preşedintele George W. Bush cu US National Medal for the Arts.

Din palmaresul lui Olivia de Havilland fac parte două Globuri de Aur şi un premiu pentru interpretare primit la Veneţia, pentru „The Snake Pit” (1948).



