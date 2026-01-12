A demascat fraude în cercetarea cancerului din SUA

Sholto David, în vârstă de 34 de ani, originar din Oxford, a petrecut ani întregi analizând articole științifice, descoperind erori și fraude în cercetările publicate, potrivit The Times. În 2024, David, doctor în biologie celulară și moleculară, a publicat într-un blog dovezi privind manipularea datelor de către cercetători de la Dana-Farber Cancer Institute din Boston, afiliat Universității Harvard.

Aceste date au fost utilizate pentru obținerea de finanțări de la National Institutes of Health (NIH), cel mai mare finanțator public din lume în domeniul cercetării biomedicale.

Recompensa primită de cercetător

Actul privind revendicările false (The False Claims Act) le permite persoanelor fizice să dea în judecată în numele guvernului Statelor Unite atunci când se presupune că fondurile publice au fost obținute în mod fraudulos. Denunțătorii pot primi până la 30% din sumele recuperate.

Iar în urma unui proces, institutul din Boston a acceptat să plătească aproximativ 13 milioane de euro, dintre care 2,3 milioane de euro îi revin lui David. Restul sumei va fi returnat către National Institutes of Health.

„Nu există loc pentru fraudă, risipă sau abuz în cercetarea științifică – în special în cea oncologică. Pacienții și comunitatea medicală se bazează pe cercetările importante realizate de instituții precum Dana-Farber. Este esențial ca toate rezultatele științifice să fie raportate cu acuratețe”, a afirmat Leah B Foley, procurorul american din Massachusetts.

Consecințele descoperirilor

Dana-Farber a solicitat retragerea a șase studii și corectarea altor zeci, în urma dovezilor aduse de David. Într-un exemplu, imaginile unor experimente pe șoareci, prezentate ca fiind realizate în momente diferite, erau identice. În alt caz, imagini ale unor probe de măduvă osoasă, presupuse a proveni de la pacienți diferiți, s-au dovedit a fi identice.

David, care din 2021 a postat mii de comentarii despre articole științifice, a criticat procesul de verificare a cercetării de către alți specialiști din domeniu. „Nu este, de fapt, un proces eficient, iar noi avem așteptări prea mari de la el. Mulți dintre cei care fac evaluări nu sunt atenți la posibile fraude”, a spus acesta.

El consideră că problemele din cercetarea oncologică sunt mai multe decât se crede: „Nu cred că întreaga cercetare în domeniul cancerului este greșită, dar există mai multe probleme decât ar dori majoritatea oamenilor să creadă”.

David intenționează să folosească recompensa pentru a continua expunerea erorilor și fraudelor în cercetare, activitate pe care până acum a desfășurat-o ca hobby.