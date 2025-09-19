Lucian Daghie, primul român în topul țărilor vizitate (locul 133 la general), spune că aventurierii își riscă viața pentru a bate recorduri.

Călătorește neobosit de 25 de ani

João Paulo Peixoto l-a devansat în clasament pe britanicul de origine greacă Harry Mitsidis (53 de ani). Originar din Braga, nordul Portugaliei, Peixoto călătorește neobosit de 25 de ani, ajungând în ultima sa țară membră a ONU, Israel, în 2011. Acum a ajuns în regiunea cubaneză Isla de la Juventud, la Cayo Largo. A 1.297-a regiune din cele 1.301 repertoriate de Nomad Mania.

Acționar majoritar și decanul unei universități private (IESF – Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais), João Paulo are un master în economie. A lucrat pe piețele financiare și a câștigat bani pe piața futures.

Ucraina, prima vizită și visul de a fi peste Papa Ioan Paul al II-lea

În 2000, cu vărul lui Jorge Sequeira, a fost în Ucraina și el a fost întrebat în câte țări a fost. „Eu nu mă gândisem la asta până atunci și m-am interesat despre ce e vorba.

Din 2000 încoace, obiectivul meu a fost să am mai multe țări decât vărul meu; apoi a fost să am peste 100 de țări; apoi să fac mai multe decât președintele nostru, Mario Soares, care avea 125 și apoi să fac mai multe decât Papa Ioan Paul al II-lea, care avea în jur de 150. După aceea, mi-am dat seama că le pot avea pe toate.

În Addis Abeba, Etiopia, și-a cerut în căsătorie iubita. Iar după ce a bifat și Israelul, ultima țară membră ONU, „copiii mei au venit la aeroport purtând tricouri pe care scria «Tatăl meu a fost numărul unu», deoarece eram primul portughez care a vizitat toate țările lumii. Erau și o mulțime de camere de filmat și jurnaliști. Luni au apărut articole și reportaje TV despre mine”.

João Paulo și Ana, soția lui, au 7 copii.

Importanța Portugaliei

„Unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit cel mai mult în călătoriile mele este importanța Portugaliei în lume, nu doar în fostele noastre colonii, ci și în locuri pe care nu mi le-aș putea imagina. De exemplu, Vanuatu și la Soqotra, în Yemen, au fost descoperite de portughezi, indoneziana are multe cuvinte portugheze, există un pod portughez în Etiopia, iar în Japonia am fost la un muzeu portughez. Poate că nu ne amintim de aceste locuri, dar ele ne amintesc de noi”, a explicat globetrotterul, într-un interviu pentru NomadMania.

Dacă aș putea invita 4 personalități la masă, i-aș alege pe Gandhi, Buddha, Iisus Hristos și Mahomed. Pentru că totul se rezumă la religie. Civilizația se rezumă la religie și cred că religiile sunt foarte asemănătoare.

Peixoto a vizitat regiunile din România în 2017.

Peixoto, la Polul Nord. Foto: NomadMania

Lucian Daghie, 58 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți globetrotteri români, spune: „Am auzit de rezultatul portughezului. E o muncă migăloasă, să prezinte dovezi din fiecare regiune vizitată”.

Insula North Sentinel este una dintre Insulele Andaman, un arhipelag indian din Golful Bengal. Este o zonă protejată a Indiei. Găzduiește un trib indigen aflat în izolare voluntară, care și-a apărat, adesea prin forță, izolarea protejată față de lumea exterioară. Insula are aproximativ 60 de kilometri pătrați.

Regulamentul privind protecția triburilor aborigene din Insulele Andaman și Nicobar din 1956 interzice călătoriile pe insulă și orice apropiere la o distanță mai mică de 9 kilometri, pentru a proteja comunitatea tribală rămasă de bolile infecțioase „de pe continent” împotriva cărora probabil nu au imunitate dobândită.

Guvernul Indiei s-a angajat să nu urmărească penal indieni pentru uciderea de oameni în cazul în care un străin se aventurează debarcând. În 2018, autoritățile de la New Delhi au exclus insula din regimul Permisului de Zonă Restricționată (RAP), într-un efort major de a stimula turismul și de a le permite cercetătorilor și antropologilor (cu autorizație prealabilă) să viziteze insula.

Indigenii au atacat în mod repetat navele care se apropiau, indiferent dacă ambarcațiunile vizitau intenționat insula sau pur și simplu au eșuat pe reciful de corali din jur. Insularii au fost observați trăgând săgeți în ambarcațiuni, precum și în elicoptere care zburau la joasă altitudine.

În 2018, un misionar creștin american, John Allen Chau, 26 de ani, a fost ucis după ce a încercat să ia legătura cu insularii de trei ori pentru a răspândi creștinismul, plătind pescari locali să-l transporte pe insulă. Foto: Profimedia

Lucian Daghie, românul care a vizitat 185 de state ONU

În clasamentul țărilor ONU vizitate, Lucian Daghie e prinul român (poziția 133). Ultimele două state vizitate, RD Congo și Congo.

Mai am 8 țări de vizitat: Palau, Micronesia, Nauru, Marshall, Kiribati, Samoa, Tonga și Tuvalu. 5 le vizitez în decembrie!

Sunt 193 de țări în ONU cu puteri depline, la care se adaugă Vatican, Palestina și Kosovo (fără drept de vot).



