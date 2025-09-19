Călătorește neobosit de 25 de ani

João Paulo Peixoto l-a devansat în clasament pe britanicul de origine greacă Harry Mitsidis (53 de ani). Originar din Braga, nordul Portugaliei, Peixoto călătorește neobosit de 25 de ani, ajungând în ultima sa țară membră a ONU, Israel, în 2011. Acum a ajuns în regiunea cubaneză Isla de la Juventud, la Cayo Largo. A 1.297-a regiune din cele 1.301 repertoriate de Nomad Mania.

Acționar majoritar și decanul unei universități private (IESF – Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais), João Paulo are un master în economie. A lucrat pe piețele financiare și a câștigat bani pe piața futures.

Ucraina, prima vizită și visul de a fi peste Papa Ioan Paul al II-lea

În 2000, cu vărul lui Jorge Sequeira, a fost în Ucraina și el a fost întrebat în câte țări a fost. „Eu nu mă gândisem la asta până atunci și m-am interesat despre ce e vorba.

Din 2000 încoace, obiectivul meu a fost să am mai multe țări decât vărul meu; apoi a fost să am peste 100 de țări; apoi să fac mai multe decât președintele nostru, Mario Soares, care avea 125 și apoi să fac mai multe decât Papa Ioan Paul al II-lea, care avea în jur de 150. După aceea, mi-am dat seama că le pot avea pe toate.

Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
Recomandări
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

În Addis Abeba, Etiopia, și-a cerut în căsătorie iubita. Iar după ce a bifat și Israelul, ultima țară membră ONU, „copiii mei au venit la aeroport purtând tricouri pe care scria «Tatăl meu a fost numărul unu», deoarece eram primul portughez care a vizitat toate țările lumii. Erau și o mulțime de camere de filmat și jurnaliști. Luni au apărut articole și reportaje TV despre mine”.

João Paulo și Ana, soția lui, au 7 copii.

Importanța Portugaliei

„Unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit cel mai mult în călătoriile mele este importanța Portugaliei în lume, nu doar în fostele noastre colonii, ci și în locuri pe care nu mi le-aș putea imagina. De exemplu, Vanuatu și la Soqotra, în Yemen, au fost descoperite de portughezi, indoneziana are multe cuvinte portugheze, există un pod portughez în Etiopia, iar în Japonia am fost la un muzeu portughez. Poate că nu ne amintim de aceste locuri, dar ele ne amintesc de noi”, a explicat globetrotterul, într-un interviu pentru NomadMania.

Dacă aș putea invita 4 personalități la masă, i-aș alege pe Gandhi, Buddha, Iisus Hristos și Mahomed. Pentru că totul se rezumă la religie. Civilizația se rezumă la religie și cred că religiile sunt foarte asemănătoare.

Peixoto a vizitat regiunile din România în 2017.

Omul care a vizitat cele mai multe regiuni ale lumii. Globetrotter român: „Își riscă viața să meargă în North Sentinel Island. 2-3 au și murit”
Peixoto, la Polul Nord. Foto: NomadMania

Lucian Daghie, 58 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți globetrotteri români, spune: „Am auzit de rezultatul portughezului. E o muncă migăloasă, să prezinte dovezi din fiecare regiune vizitată”.

  • Insula North Sentinel este una dintre Insulele Andaman, un arhipelag indian din Golful Bengal. Este o zonă protejată a Indiei. Găzduiește un trib indigen aflat în izolare voluntară, care și-a apărat, adesea prin forță, izolarea protejată față de lumea exterioară. Insula are aproximativ 60 de kilometri pătrați.
  • Regulamentul privind protecția triburilor aborigene din Insulele Andaman și Nicobar din 1956 interzice călătoriile pe insulă și orice apropiere la o distanță mai mică de 9 kilometri, pentru a proteja comunitatea tribală rămasă de bolile infecțioase „de pe continent” împotriva cărora probabil nu au imunitate dobândită.
  • Guvernul Indiei s-a angajat să nu urmărească penal indieni pentru uciderea de oameni în cazul în care un străin se aventurează debarcând. În 2018, autoritățile de la New Delhi au exclus insula din regimul Permisului de Zonă Restricționată (RAP), într-un efort major de a stimula turismul și de a le permite cercetătorilor și antropologilor (cu autorizație prealabilă) să viziteze insula.
  • Indigenii au atacat în mod repetat navele care se apropiau, indiferent dacă ambarcațiunile vizitau intenționat insula sau pur și simplu au eșuat pe reciful de corali din jur. Insularii au fost observați trăgând săgeți în ambarcațiuni, precum și în elicoptere care zburau la joasă altitudine.
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Omul care a vizitat cele mai multe regiuni ale lumii. Globetrotter român: „Își riscă viața să meargă în North Sentinel Island. 2-3 au și murit”
În 2018, un misionar creștin american, John Allen Chau, 26 de ani, a fost ucis după ce a încercat să ia legătura cu insularii de trei ori pentru a răspândi creștinismul, plătind pescari locali să-l transporte pe insulă. Foto: Profimedia

Lucian Daghie, românul care a vizitat 185 de state ONU

În clasamentul țărilor ONU vizitate, Lucian Daghie e prinul român (poziția 133). Ultimele două state vizitate, RD Congo și Congo.

Mai am 8 țări de vizitat: Palau, Micronesia, Nauru, Marshall, Kiribati, Samoa, Tonga și Tuvalu. 5 le vizitez în decembrie!

Sunt 193 de țări în ONU cu puteri depline, la care se adaugă Vatican, Palestina și Kosovo (fără drept de vot).


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Ariana Grande și Robert De Niro, într-o nouă comedie | Margot Robbie revine pe marile ecrane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Unica.ro
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum circulă cele două trenuri cu orare modificate din cauza lucrărilor feroviare pe Magistrala 400
Știri România 18 sept.
Cum circulă cele două trenuri cu orare modificate din cauza lucrărilor feroviare pe Magistrala 400
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la ședința cu primarii convocată chiar de el
Știri România 18 sept.
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la ședința cu primarii convocată chiar de el
Parteneri
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Adevarul.ro
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Stiri Mondene 18 sept.
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Stiri Mondene 18 sept.
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
GSP.ro
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
Parteneri
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax.ro
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat
KanalD.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat

Politic

Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult