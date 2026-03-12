Are 42 de dinți

Prathab Muniandy a fost inclus în Cartea Recordurilor, în 2023, datorită unui detaliu unic: are cel mai mare număr de dinți, cu un total impresionant de 42 de dinți.

Recordul său a fost confirmat de doi stomatologi, care, în urma unei examinări, au descoperit și existența a încă doi dinți care nu au erupt.

„Am observat pentru prima dată acest lucru în 2021, în timpul unei întâlniri de familie, când am spus că par să-mi crească niște dinți în plus”, a povestit Prathab.

Am început să-i numărăm împreună și am descoperit că aveam 38 de dinți. O radiografie dentară a arătat că mai aveam patru dinți care nu erau încă ieșiți. Până la începutul lui 2023, am realizat că am 42 de dinți. Din fericire, cei mai mulți au crescut drepți și fără complicații.

În mod obișnuit, un adult are 32 de dinți, ceea ce face ca situația lui Prathab să fie cu atât mai deosebită.

„Oamenii sunt, de obicei, foarte surprinși și inițial le vine greu să creadă, mai ales când află că am cu 10 dinți mai mult decât o persoană obișnuită”, a adăugat el.

„Mulțumesc stomatologilor mei”

Deși are un număr record de dinți, Prathab spune că aceștia nu îi cauzează probleme. El acordă o mare importanță igienei dentare, periindu-și dinții de două ori pe zi și folosind regulat ața dentară.

Inginerul a ținut să mulțumească și dentiștilor săi, care l-au sprijinit de-a lungul timpului: „Aș dori să le mulțumesc medicilor mei stomatologi, dr. Shovannia și dr. Arivinthaan, pentru că au avut grijă de igiena mea orală și m-au susținut în tot acest proces”.

O indiancă deține recordul feminin

Prathab nu este singurul care a intrat în Guinness Book datorită unui număr neobișnuit de dinți.

În noiembrie 2023, Kalpana Balan, o mamă din India, a fost recunoscută pentru recordul similar la categoria feminină, având 38 de dinți.

