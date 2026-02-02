Un studiu în cancer pancreatic, în Spania, aflat încă în faza preclinică

Un studiu condus de biochimistul și oncologul spaniol Mariano Barbacid a arătat că o combinație experimentală de trei medicamente a reușit să oprească complet creșterea cancerului pancreatic la șoareci, prin blocarea mecanismelor care fac tumora să se dezvolte rapid.
Rezultatele sunt promițătoare, dar terapia este încă în fază de laborator și va mai dura ani până când se va ști dacă funcționează și la pacienți. Dr. Polixenia Iorga, medic primar oncolog la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), subliniază că rezultatele trebuie privite cu multă prudență.

„Am văzut și eu studiul și tocmai de aceea am spus că este un studiu în fază incipientă, preclinic. Nu este cazul să ne entuziasmăm încă, pentru că foarte multe terapii arată bine în laborator, dar nu ajung să fie eficiente la om”, explică dr. Polixenia Iorga.

Medicul atrage atenția că drumul de la experiment la tratament aprobat este lung și plin de obstacole.

„Un astfel de tratament, chiar dacă se dovedește promițător, poate avea nevoie de ani de zile până să ajungă pe piață. Uneori poate dura chiar și zece ani, dacă se confirmă eficiența și siguranța lui”, mai spune oncologul.

Ce este nou în abordarea cercetătorilor spanioli

Dr. Enikő Réka Fejér, medic primar oncolog la Spitalul NORD, explică de ce studiul spaniol este considerat diferit față de alte încercări anterioare.

„Noutatea acestui studiu constă în faptul că cercetătorii au combinat două terapii țintite orale (sub formă de comprimate). În practica actuală, combinațiile sunt folosite deja între chimioterapie și terapie țintită, chimioterapie și imunoterapie sau terapie țintită cu imunoterapie. Folosirea a două terapii țintite orale simultan este elementul inovator”, explică dr. Fejér.

Această abordare încearcă să blocheze mai multe mecanisme esențiale ale tumorii în același timp.

Mutația KRAS, „motorul” cancerului pancreatic

Un element central al studiului îl reprezintă țintirea mutației genetice KRAS, prezentă la majoritatea pacienților cu cancer pancreatic.

„Aproape 90% dintre pacienții cu cancer pancreatic au această mutație genetică, KRAS, care joacă un rol esențial în dezvoltarea bolii”, spune dr. Enikő Réka Fejér, care a descris mecanismul bolii astfel: „Dacă ne gândim la tumora malignă ca la o mașină, mutația KRAS este ca o pedală de accelerație blocată la podea. Mașina nu se mai poate opri, iar tumora continuă să crească necontrolat. Unul dintre medicamentele cercetate încearcă să elibereze această pedală. Teoretic, dacă reușești să faci acest lucru, tumora nu se mai multiplică”, adaugă oncologul.

O meta-analiză a 17 studii clinice a arătat că mutațiile K-RAS sunt frecvente în cancerul pancreatic și sunt asociate cu supraviețuire globală mai slabă.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27183870

Cancerul pancreatic: Rata de supraviețuire la 5 ani de sub 10%

Cancerul pancreatic este considerat, la nivel mondial, una dintre cele mai agresive forme de cancer. Studiile arată că mai puțin de 10% dintre pacienți sunt în viață la cinci ani de la diagnostic, tocmai pentru că boala este descoperită târziu și răspunde greu la tratament.

Un amplu studiu confirmă că forma cea mai frecventă de cancer pancreatic are una dintre cele mai mici rate de supraviețuire dintre toate cancerele solide.

Cancerul pancreatic este cunoscut pentru evoluția sa rapidă și pentru faptul că este diagnosticat, de cele mai multe ori, în stadii avansate. „În momentul de față, cancerul de pancreas are o supraviețuire destul de scurtă. Din păcate, este una dintre cele mai agresive forme de cancer”, afirmă dr. Polixenia Iorga.

Această realitate explică de ce orice studiu care aduce o posibilă direcție nouă de tratament este urmărit cu interes de comunitatea medicală.

„Practic, orice tratament care oferă o speranță este binevenit. Dar trebuie să fim foarte corecți cu pacienții și să spunem clar că vorbim despre cercetare experimentală”, adaugă dr. Iorga medicul.

Chiar dacă rezultatele din laborator sunt spectaculoase, aplicarea lor la om este un proces extrem de complex și durează mult.

„Suntem într-un stadiu în care, metaforic vorbind, a încolțit o plantă într-un ghiveci. Are potențial, dar drumul până la utilitatea clinică este lung și presupune studii de fază 1, 2 și 3”, explică dr. Fejér.

Oncologii români susțin că pot trece și 10 ani până o terapie să poată fi prescrisă, după ce a fost studiată.

„Chiar dacă un tratament se dovedește promițător, poate dura ani de zile până să ajungă pe piață. Uneori vorbim chiar de zece ani, dacă trece prin toate etapele de testare”, spune dr. Iorga.

Situația pacienților din România: 50% dintre bolnavii de cancer pancreatic ajung la medic cu metastaze

În prezent, opțiunile terapeutice pentru cancerul pancreatic rămân limitate. „În România, la fel ca în restul Europei, tratamentul standard pentru cancerul pancreatic în stadiu metastatic este chimioterapia, pentru că nu s-a demonstrat până acum ceva mai eficient”, afirmă dr. Enikő Réka Fejér.

Statisticile sunt îngrijorătoare: „Aproximativ 50% dintre pacienții care ajung în cabinetele oncologice sunt deja în stadiu metastatic”, precizează medicul.

Rolul medicului oncolog este, în multe cazuri, prelungirea vieții și îmbunătățirea calității vieții pacientului, mai ales atunci când au de-a face cu o boală avansată.

Testarea genetică în cancerul de pancreas: când se face și cum

Testarea genetică a bolnavului este importantă și trebuie dirijată de specialist în situații bine definite, cu atenție deosebită în cazul sindroamelor genetice familiale, de ex mutațiile BRCA.

„Există programe naționale în care anumite testări genetice sunt gratuite, iar în alte situații ele pot fi recomandate de medicul oncolog și efectuate contra cost”, adaugă medicul.

Și cercetările internaționale arată că identificarea mutației KRAS în sânge poate oferi indicii despre cât de agresivă este boala și despre riscul de metastaze.

Nu există screening populațional în cancerul pancreatic

Spre deosebire de alte tipuri de cancer, pentru cancerul pancreatic nu există screening populațional. „Screeningul pentru cancerul pancreatic nu este organizat la nivel populațional, este indicat doar pentru persoanele cu risc crescut.”, explică dr. Fejér.

„Populația cu risc este cea care are rude apropiate cu diferite cancere (pancreatic, mamar, ovarian, prostată) sau sindroame genetice cunoscute. În aceste cazuri, screeningul începe, de regulă, după vârsta de 50 de ani sau cu 10 ani mai devreme decât vârsta la care a fost diagnosticată ruda”, precizează oncologul.

Cercetările actuale încearcă să găsească medicamente care să „oprească” acțiunea mutației KRAS sau să o blocheze din mai multe direcții, exact abordarea testată în studiul spaniol. Cancerul pancreatic rămâne foarte greu de tratat, dar terapiile țintite aflate în testare oferă primele semne de speranță, chiar dacă doar în studii de laborator sau în faze foarte timpurii pe pacienți. Românii care vor să afle mai multe despre studiile clinice în cancer pot consulta platforma oficială: www.studiiclinice.anm.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șofer aruncat cu tot cu centura de siguranță 40 de metri din mașină, găsit mort pe câmp de polițiștii care-l urmăreau, în Germania

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
GSP.RO
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Avantaje.ro
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Un român care venea în țară cu o cursă ridesharing găsită pe Facebook a fost abandonat de șofer într-o benzinărie, în Germania
Știri România 13:48
Un român care venea în țară cu o cursă ridesharing găsită pe Facebook a fost abandonat de șofer într-o benzinărie, în Germania
Magiunul de prune Topoloveni, locul 1 mondial în clasamentul TasteAtlas
Știri România 13:05
Magiunul de prune Topoloveni, locul 1 mondial în clasamentul TasteAtlas
Parteneri
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Adevarul.ro
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini rare cu fiica Elei Crăciun. Alesia a împlinit 14 ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere. „Cadoul a fost unul cu valoare simbolică”
Stiri Mondene 14:00
Imagini rare cu fiica Elei Crăciun. Alesia a împlinit 14 ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere. „Cadoul a fost unul cu valoare simbolică”
„Desafio: Aventura” 2026. Duel dramatic pentru teritoriu în această seară: „Vrem la vilă! Să ne spălăm!”
Stiri Mondene 13:18
„Desafio: Aventura” 2026. Duel dramatic pentru teritoriu în această seară: „Vrem la vilă! Să ne spălăm!”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
ObservatorNews.ro
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
GSP.ro
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
Parteneri
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax.ro
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Redactia.ro
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
Fanatik.ro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online