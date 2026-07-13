Potrivit plângerii depuse de Apple, compania susține că a descoperit „un tipar de furt al secretelor comerciale ale Apple de către angajații OpenAI care au lucrat anterior la Apple”.

În proces apare și numele lui Jony Ive

Procesul vizează și compania IO Products, startup-ul de hardware fondat de Jony Ive și cumpărat de OpenAI în 2025, precum și doi angajați, Tang Tan (directorul de hardware al OpenAI) și Chang Liu (care a părăsit Apple în ianuarie pentru a se alătura OpenAI).

Un purtător de cuvânt al Apple a declarat pentru 9to5Mac: „La Apple, echipele noastre dezvoltă constant tehnologii revoluționare pentru a crea cele mai bune produse și servicii din lume, iar protejarea muncii și a proprietății intelectuale este o prioritate pentru noi.

Recent, au apărut dovezi semnificative care sugerează că angajați ai OpenAI au sustras în mod ilegal informații secrete și confidențiale ale Apple despre tehnologii, procese și produse încă nelansate. Vom apăra întotdeauna munca și inovațiile echipelor noastre și vom lua toate măsurile necesare pentru a face acest lucru”.

În replică, Drew Pusateri, reprezentant al OpenAI, a declarat pentru The Verge: „Nu suntem interesați de secretele comerciale ale altor companii. Rămânem concentrați pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare care să împuternicească oamenii de pretutindeni”.

Inginerul Liu ar fi furat zeci de fișiere de la Apple atunci când a plecat la OpenAI

Conform acuzațiilor, Liu ar fi accesat sistemele Apple după plecarea sa din companie și ar fi descărcat „zeci de fișiere confidențiale despre hardware-ul Apple, incluzând informații detaliate despre produse nelansate, prezentări tehnice, specificații și date de proiect proprietare”.

Mai mult, Liu ar fi instruit un fost coleg de la Apple cum să copieze fișiere confidențiale și să evite detectarea de către echipa de securitate a companiei înainte ca acesta să se alăture OpenAI. Liu i-ar fi sugerat colegului să comunice prin aplicația Line Messenger pentru a evita să fie descoperiți.

„Încălcările deliberate și evidente ale contractului lui Liu sunt clare: a accesat, copiat și a dirijat divulgarea informațiilor confidențiale ale Apple după încetarea angajării, încălcând în mod direct obligațiile sale post-angajare”, susține Apple.

Directorul Tan de la OpenAI ar fi cerut informații confidențiale angajaților Apple

În cazul lui Tang Tan, Apple afirmă că acesta a utilizat în mod sistematic informații confidențiale pentru a susține activitatea OpenAI. Conform plângerii, Tan ar fi trimis e-mailuri către el însuși cu informații despre furnizorii Apple înainte de a părăsi compania și ar fi cerut informații confidențiale în timpul interviurilor cu angajați Apple pentru posturi la OpenAI.

În plus, Apple acuză OpenAI că a solicitat angajaților să aducă la interviuri „artefacte CAD/design” și „protoptipuri”. În plângere, Apple afirmă: „Aceasta este o încercare sistematică de a dobândi, păstra și utiliza secretele comerciale ale Apple pentru ca OpenAI să încerce să reproducă tehnologiile, procesele de afaceri și inovațiile din lanțul de aprovizionare pe care Apple le-a dezvoltat de-a lungul decadelor în domeniul hardware-ului de consum”.

Apple mai susține că OpenAI ar fi vizat direct partenerii săi strategici și lanțul său de aprovizionare, cerându-le unora dintre aceștia să efectueze procese secrete și proprietare pentru beneficiul OpenAI. Potrivit companiei, peste 400 de foști angajați Apple lucrează acum la OpenAI.

Mai mult, Apple acuză OpenAI că i-ar fi sfătuit pe angajații Apple care părăsesc compania să informeze OpenAI dacă li se cere „să semneze ceva”.

Apple susține că OpenAI va fi capabilă să lanseze un produs hardware în 2027 doar datorită informațiilor obținute pe cale ilegală

Apple a contactat OpenAI în februarie anul acesta pentru a-și exprima îngrijorările și pentru a cere explicații despre măsurile luate în acest sens, dar, conform companiei, „OpenAI nu a răspuns”.

În plângerea sa, Apple pune la îndoială capacitatea OpenAI de a lansa primul său produs hardware, programat pentru 2027, fără a se baza pe munca companiei din Cupertino. „Activitatea incipientă în domeniul hardware a OpenAI se bazează pe cele mai șubrede fundații”, susține Apple, „putrezite până la rădăcină de dependența ilegală de secretele comerciale sustrase”.

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