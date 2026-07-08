SUA și China: Competiție pentru supremația în AI

Statele Unite și China se află într-o cursă acerbă pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială de ultimă generație, despre care experții avertizează că ar putea accelera atacurile cibernetice sofisticate asupra unor sectoare dependente de sisteme tehnologice complexe și învechite.

Autoritățile americane au intensificat verificările legate de lansarea modelelor avansate de inteligență artificială, temându-se că aceste tehnologii ar putea fi utilizate în scopuri militare sau de spionaj de către țări precum China sau Rusia.

În același timp, China a organizat întâlniri cu mari companii de tehnologie pentru a analiza posibilitatea de a restricționa accesul internațional la modelele sale de AI avansate, inclusiv la cele care nu au fost încă lansate public, potrivit sursei citate.

Concurență acerbă între OpenAI și Anthropic

Pe lângă OpenAI, compania Anthropic, un alt nume important din domeniu, a trebuit să oprească temporar funcționarea modelelor sale avansate Mythos 5 și Fable 5 pentru toți utilizatorii după ce guvernul american a emis, pe 12 iunie 2026, un ordin de control al exporturilor din motive de securitate națională.

Aceste restricții au fost ridicate săptămâna trecută, după ce Anthropic a implementat măsuri suplimentare de siguranță. Totuși, în timp ce modelul Fable a primit undă verde pentru export, Mythos, dedicat specialiștilor în securitate cibernetică, rămâne disponibil doar pentru organizații „de încredere” din Statele Unite.

„Probabil este imposibil să facem vreun model de inteligență artificială complet imun la atacuri de tip jailbreak”, a avertizat Anthropic.

Lansarea GPT-5.6: ce aduce nou?

OpenAI a anunțat pe X că va lansa modelul său de top, GPT-5.6 Sol, alături de versiunile mai accesibile, Terra și Luna. Compania a subliniat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește capacitățile agenților săi în domenii precum programarea, biologia și securitatea cibernetică.

La o prezentare din iunie 2026, OpenAI a susținut că GPT-5.6 Sol este comparabil cu modelul Mythos Preview al Anthropic, conform testului de referință ExploitBench pentru securitatea cibernetică.

De asemenea, Elon Musk, prin compania sa SpaceXAI, a anunțat miercuri că modelul său de top, Grok 4.5, va fi disponibil publicului, încurajând competiția între giganții din domeniu.

Îngrijorări privind securitatea națională a SUA

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care stabilește un cadru voluntar pentru dezvoltatorii de AI, permițându-le să furnizeze guvernului SUA modelele lor avansate, numite „covered frontier models”, pentru o perioadă de până la 30 de zile înainte de a le lansa către parteneri de încredere.

China, pe de altă parte, își manifestă îngrijorarea că modelul Mythos ar putea exploata vulnerabilități software și că ar putea fi utilizat de SUA împotriva intereselor Beijingului. În acest context, oficialii chinezi iau în calcul măsuri stricte pentru a controla accesul străinilor la tehnologiile lor.

OpenAI a oferit deja acces limitat la GPT-5.6 unui grup restrâns de parteneri, informații care au fost puse la dispoziția autorităților americane pentru a asigura conformitatea cu normele de securitate.

Decizia de lansare, aprobată

Axios a relatat că administrația Trump a aprobat lansarea extinsă a modelului GPT-5.6 după o serie de teste suplimentare și întâlniri între OpenAI și oficiali guvernamentali.

Casa Albă și Departamentul de Comerț al SUA nu au comentat subiectul până acum, mai scrie sursa citată.

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