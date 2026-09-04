Aceasta vine la mai puțin de două luni după lansarea familiei GPT-5.6 (Sol, Terra și Luna), dar ar putea fi ultimul model major al companiei pentru o vreme, în contextul deciziei din august de a încetini dezvoltarea unor modele avansate, după ce unul dintre acestea a compromis platforma de AI Hugging Face, potrivit Engadget.

Ce oferă GPT-6 Astra?

Conform OpenAI, GPT-6 Astra se remarcă prin abilitățile sale de utilizare a calculatorului și navigare online, fiind optimizat pentru sarcini complexe în domenii precum inginerie software, securitate cibernetică, știință și alte activități profesionale.

Un clip demonstrativ dezvăluit de companie arată că Astra poate realiza simultan sarcini diverse, de la modelare 3D la crearea de prezentări, sau chiar comandarea mâncării în timp ce programează un joc.

Datorită capacității sale de a gestiona fluxuri de lucru complexe, atât offline, cât și online, și de a da dovadă de „judecată vizuală puternică”, modelul promite să fie un instrument versatil pentru utilizatori.

Performanțe de top

OpenAI susține că Astra a obținut scoruri impresionante la mai multe teste de referință. Spre exemplu, acesta a atins 98,6% la ARC-AGI-3, un test folosit pentru a măsura capacitatea unui AI de a rezolva probleme necunoscute.

Totuși, aceste rezultate pot varia în funcție de arhitectura sistemului testat. Alte rezultate notabile includ 57,7% la Terminal Bench 4.0 (un test de codare) și 59,3% la Agent’s Last Exam, folosit pentru a evalua abilitățile agentice ale unui AI, depășind semnificativ performanțele GPT-5.6 Sol.

Competențe avansate în securitate cibernetică

Un domeniu unde Astra excelează este securitatea cibernetică. Modelul a obținut un scor perfect la ExploitBench, un test care măsoară capacitatea de a exploata vulnerabilitățile software, depășind scorul de 78,5% al GPT-5.6 Sol.

La testul SRE-Bench, care evaluează capacitatea de a inversa ingineria fișierelor binare fără cod sursă, Astra a rezolvat 88% dintre sarcini din prima încercare și 99,2% în patru încercări, comparativ cu 55,9% și 68,7% pentru modelul anterior.

Siguranță și aliniere la reguli

Pentru a preveni utilizarea abuzivă a modelului, OpenAI a implementat măsuri de protecție suplimentare.

„Astra nu va răspunde cererilor legate de sarcini cibernetice avansate”, a precizat compania, adăugând că modelul a fost îmbunătățit pentru a rezista mai bine tentativelor de „jailbreak” și pentru a oferi o transparență sporită în răspunsuri.

Disponibilitate și costuri

„GPT-6 Astra este lansat astăzi pentru un set limitat de organizații, urmând să devină disponibil treptat pentru utilizatorii ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise, precum și prin OpenAI API și AWS”, a anunțat compania.

Pentru dezvoltatorii care folosesc API-ul OpenAI, costurile sunt de 10 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 50 de dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire. Deși Astra se numără printre modelele AI mai scumpe, președintele OpenAI, Greg Brockman, a explicat pentru VentureBeat că prețul ar trebui să fie evaluat în funcție de eficiența sarcinilor. „Ceea ce contează cu adevărat este dacă îți poți îndeplini sarcinile la un cost și o viteză potrivite”.

OpenAI mizează pe faptul că GPT-6 Astra va deveni un instrument indispensabil pentru multe afaceri, datorită performanțelor de top și capacității de a executa o gamă largă de sarcini.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Mastermind2 04.09.2026, 12:23

Daca si plateste pentru comanda e perfect

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