Deschiderea celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a adus pe covorul roșu ținute elegante, în care negrul a fost culoarea preferată de numeroase vedete. George și Amal Clooney, Maggie Gyllenhaal, Nina Dobrev și Alessandra Ambrosio s-au numărat printre cele mai remarcare apariții ale serii.

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Negrul, alegerea vedetelor la Veneția

Gala de deschidere a celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a fost marcată de apariții elegante, în care ținutele all black au ocupat un loc important.

De la rochii cu croieli fluide până la costume clasice, vedetele au mizat pe negru în cadrul evenimentelor desfășurate pe parcursul zilei și la gala de seară. Printre cele mai urmărite apariții s-au numărat cele ale cuplului George și Amal Clooney, dar și ale actrițelor Maggie Gyllenhaal, Blanca Suárez și Nina Dobrev.

George și Amal Clooney, apariție coordonată

George Clooney și soția sa, Amal Clooney, au pășit împreună pe covorul roșu, alegând ținute în nuanțe de negru. Amal Clooney a purtat o rochie spectaculoasă, cu drapaje și inspirație vintage, semnată de Haider Ackermann pentru Tom Ford. Rochia a fost completată de o siluetă elegantă și de detalii care au pus în valoare croiala.

George Clooney a optat pentru un smoking clasic. Apariția celor doi a avut loc în contextul omagierii actorului, care a fost recompensat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Maggie Gyllenhaal a schimbat costumul cu o rochie neagră

Președinta juriului, Maggie Gyllenhaal, a ales, la rândul său, o ținută în ton cu tendința serii. În timpul ședinței foto desfășurate în cursul zilei, actrița a purtat un costum negru de la The Row. Pentru gala de seară, aceasta a schimbat costumul cu o rochie neagră, fluidă, creată de Celine.

Apariția sa a păstrat linia simplă și sobră, fără accesorii sau detalii care să încarce ținuta.

Blanca Suárez și Nina Dobrev, rochii negre pe covorul roșu

Blanca Suárez a ales o rochie neagră fără bretele, semnată de Giorgio Armani. Modelul a pus accent pe croială și pe linia umerilor, păstrând o apariție simplă și elegantă.

Nina Dobrev a optat pentru o creație personalizată Armani Privé. Rochia cu paiete pornea de la o nuanță intensă de negru și se transforma treptat într-un verde discret spre tiv. Schimbarea de culoare a oferit ținutei un efect vizual aparte, fără să renunțe la tema all black care a dominat seara.

Laura Dern a adus o notă de culoare

Deși negrul a fost alegerea principală a multor vedete, au existat și apariții în nuanțe mai luminoase. Laura Dern a purtat o rochie delicată din satin roz, în nuanța roz-balerină, creată de Prada. Ținuta a contrastat cu aparițiile predominant negre de pe covorul roșu și a demonstrat că eleganța poate fi exprimată și prin culori deschise.

Alessandra Ambrosio, în rochie neagră cu paiete

Alessandra Ambrosio a ales pentru deschiderea Festivalului de Film de la Veneția o rochie neagră cu paiete, creată special de casa de modă Elisabetta Franchi. Modelul a urmărit linia tendinței all black, dar a adăugat strălucire prin materialul cu paiete. Ținuta s-a înscris în registrul aparițiilor de seară, alături de rochiile purtate de celelalte vedete prezente la eveniment.

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