Cele trei candidaturi au fost evaluate cu 6,81, 5,38 și 5,81. Conform regulamentului, identitatea candidaților nu este făcută publică.
Actualul director interimar, tenorul Andrei Fermeșanu, nu a putut participa la competiție deoarece dosarul său a fost respins pe criterii „tehnice”, după cum a explicat el pe Facebook.
În sprijinul său a fost lansată o petiție intitulată „Pentru continuitate și merit – Susținem candidatura lui Andrei Fermeșanu la Opera din Iași”, care a strâns până acum 455 de semnături.
Autorii documentului critică decizia de respingere, considerând-o „nedreaptă și nejustificată” și afirmă că nu este acceptabil ca o „eroare de redactare” să anuleze valoarea unui proiect.
Ministerul Culturii a anunțat în august că intenționează să organizeze până la finalul anului concursuri de management pentru toate instituțiile publice de cultură aflate în interimat.
Tenorul Andrei Fermeșanu a fost numit director artistic al Operei din Iași în 2021, iar din 2022 ocupă funcția de manager interimar.
Pe scena aceleiași instituții a interpretat roluri importante în spectacole precum Les indes galantes (2012), Lucia di Lammermoor (2014), Văduva veselă (2015) și Don Giovanni (2022, regia Andrei Șerban).
De asemenea, a fost nominalizat la Gala Premiilor Operelor Naționale din România în 2014 și 2015 la categoriile „cel mai bun solist” și „cel mai bun debut masculin”.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.