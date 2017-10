Uraganul Ophelia amenință vestul Europei. Ophelia este numele furtunii care s-a format cel mai recent în Atlantic, însă traseul acesteia este unul diferit. Ophelia, care are intensitatea unui uragan de categoria a 2-a, se îndreaptă către estul oceanului, urmând să aducă rafale puternice de vânt și ploi torențiale în vestul constinentului european. Efectele sale vor fi simțite cel mai puternic, la începutul săptămânii viitoare, în Irlanda.

Uraganul Ophelia are o traiectorie diferită față de celelalte uragane care s-au format anul acesta în oceanul Atlantic. Furtuna puternică a crescut în intensitate și se îndreaptă către vestul Europei. Centrul Național pentru Uragane al SUA (NHC) a anunțat că furtuna înaintează încet, crescând însă în intensitate. Acum, uraganul Ophelia este însoțit de rafale de vânt de peste 160 de km/h, aflându-se la sute de kilometri distanță de insulele Azore, relatează CBS News.

Potrivit NHS, Ophelia își va mai pierde din forță în următoarele zile, însă va rămâne la intensitatea unui uragan. La începutul săptămânii vitoare, uraganul este așteptat să lovească Irlanda, potrivit prognozelor actuale. Va fi însoțit de rafale de vânt de peste 120 de km/h. Efectele sale vor fi resimțite și în Marea Britanie, după cum notează The Independent.

#Ophelia will likely bring some direct impacts as a post-tropical cyclone to Ireland and the United Kingdom. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/Vpn2fQkiiu

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) October 12, 2017