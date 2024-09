Familia Mariei Kolesnikova susţine că opozanta este supusă abuzurilor și torturii în colonia Homel nr. 4. Kolesnikova nu a mai putut fi contactată din februarie 2023. Familia și prietenii ei primesc informații fragmentate despre ea de la alți deținuți politici, care au fost eliberați și au văzut-o pe Maria în colonie, notează sursa citată.

Familia Mariei Kolesnikova consideră că aceasta încă nu a reușit să se recupereze după operația medicală efectuată în 2022, iar administrația coloniei nu îi asigură asistența medicală necesară. Potrivit rudelor, Kolesnikova nu poate mânca mâncarea din închisoare şi a ajuns să cântărească 45 de kilograme la o înălțime de 175 de centimetri.

Sora ei, Tatyana Khomich, susţine că Maria Kolesnikava este de fapt înfometată în colonie. „Nici eu nu am auzit o dezmințire, deși mi-ar plăcea să aud. Nu am auzit pe nimeni spunând că Masha arată bine și că totul este în regulă. Tot ce am auzit este că este foarte slabă, dar își menține moralul ridicat. Dacă cineva s-ar intersecta cu ea, Masha ar zâmbi. Ei nu au voie să vorbească, desigur”, spune Tatyana Khomich.

Opozanta belarusă este înconjurată de până la şase gardieni atunci când este scoasă din celulă.

Recomandări Adolescentă de 15 ani, violată de o familie din Otopeni, care a luat-o din staţia de autobuz. Cei doi inculpaţi, soţ şi soţie, sunt judecaţi în libertate

Se știu foarte puține despre condițiile în care Kolesnikova este ținută în colonie. Potrivit lui Khomich, sora sa este plasată periodic într-o cameră de tip celulă și într-o secție de izolare, fiind izolată de lumea exterioară și de alți deținuți. De asemenea, nu i se permite să ia legătura cu familia sau cu avocatul său.

Ultima dată când avocatul a văzut-o pe Masha a fost în februarie 2023, moment în care acesta a spus că slăbise aproximativ 15 kilograme. În decembrie 2022, la câteva săptămâni după operație, i s-a înmânat un program alimentar, având în vedere că nu putea mânca mâncare de închisoare.

„Mă tem că situația este aceeași și acum, nu poate mânca mare lucru din «meniul» închisorii. Masha are fonduri pentru a face cumpărături în magazin, dar suma este limitată – 40 sau 80 de ruble, nu știm exact. Doar suficient pentru ceai, terci de ovăz, biscuiți. Nu există frigider, nu există ceainic. I se permite să folosească o oală de fiert de câteva ori pe zi. Am auzit că este dusă periodic la partea medicală a coloniei. De asemenea, au existat informații că anul trecut, după operație, Masha a fost dusă la spitalul din oraș, dar nu știm de ce”, spune sora Mariei.

Recomandări Primul mare eșec al lui Ciolacu în politica externă: comisar pentru muncă. Cum a ajuns România de la portofolii grele la o funcție simbolică

Tatyana Khomich și apropiaţii Mariei Kolesnikova au lansat acțiunea #SOSMaria pe rețelele de socializare, în cadrul căreia au cerut să i se asigure deținutului politic hrana necesară, să i se acorde asistență medicală, precum și să se permită rudelor sale să o viziteze și să se restabilească corespondența cu acestea.

„Voi fi sinceră, sper într-o oarecare umanitate din partea administrației coloniei și a autorităților belaruse, nu am alte opțiuni. Sper, de asemenea, în asistență internațională”, a adăugat Tatyana Khomich.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News