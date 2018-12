„Moţiunea de cenzură este cel mai important instrument pe care partidele de opoziţie îl au la îndemînă pentru a sancţiona un Guvern. Anunţăm această moţiune şi o vom înregistra, astfel încât să dejucăăm un nou plan abuziv pe care PSD şi ALE îl au de a arunca în derzoriu această moţiune, de a comasa toate termenele, astfel încât votul final să fie dat lunea viitoare, sperând că vor avea liber la furat pentru ordonanţa privind amnistia şi graţierea”, a spus Raluca Turcan, precizând că moţiunea de cenzură se va intitula „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă este ruşinea României”.

Cu privire la moțiune, preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat că „moţiune de cenzură este o moţiune aşteptată şi necesară pentru societatea din România şi pentru situaţia actuală în care se află ţara noastră”.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu are emoţii pentru cabinetul pe care îl conduce vizavi de moţiunea de cenzură pe care Opoziţia intenţionează să o depună vineri şi a subliniat că un astfel de gest, cu două săptămâni înainte de preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE, „dă un semnal care nu cred că ne face bine”.

„Nu, nu am emoţii, pentru că am încredere în susţinerea întregii coaliţii, am încrederea colegelor şi colegilor mei, am încredere în responsabilitate. Pentru că, să nu uităm, depunerea moţiunii este un act de care Opoziţia poate să uzeze, este dreptul lor, este un drept legitim şi asta şi fac. Dar să nu uităm că această moţiune se depune cu două săptămâni înainte de preluarea preşedinţiei, ceea ce dă un semnal care nu cred că ne face bine. Dar, foarte bine, dânşii vor să o depună. Este dreptul dumnealor. Eu repet: nu am emoţii pentru că am convingerea că acest Guvern, susţinut de coaliţia de guvernare, a condus ţara într-o direcţie bună”, a afirmat Dăncilă, miercuri, la Parlament.

Întrebată ce contează pentru ea, voinţa personală sau voinţa politică, Dăncilă a răspuns: „Amândouă. Dar după cum ştiţi sunt în cadrul unui partid politic, sunt preşedintele executiv al PSD, în acelaşi timp trebuie să am certitudinea că deciziile pe care le iau, le iau corect şi cred în ele”.

Totodată, liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, susţine că Opoziţia nu are suficiente voturi pentru moţiunea de cenzură, deoarece miercuri, în plenul Camerei, au existat în medie 200 de voturi, respectiv 181 fără UDMR.

„Vor depune moţiune de cenzură, îi aştept să vedem cum fac majoritate. (…) Au început de săptămâna trecută această marotă a majorităţii parlamentare. Dacă aveţi curiozitatea să luaţi ordinea de zi de la votul final, veţi observa un lucru mai mult decât evident: media voturilor ‘pentru’ era în jur de 200, în condiţiile în care PNL, USR şi PMP nu au participat la vot. Au fost şi proiecte de lege la care colegii de la UDMR s-au abţinut şi au votat ‘împotrivă’.

Am avut 181 de voturi când s-a întâmplat acest lucru. Şi vreau să spun foarte clar că decizia de a nu figura legea pensiilor şi evaziunea fiscală astăzi pe ordinea de zi, nici la dezbateri, nici la vot, se datorează unei chestiuni foarte simple de regulament: cele două proiecte nu figurau pe ordinea de zi aprobată de Biroul permanent, prin urmare, ca acestea să fie pe ordinea de zi era nevoie de acordul unanim al liderilor de grup. Nu a fost acest acord, întrucât colegii de la PNL şi USR nu au fost de acord. Am spus: OK, niciun fel de problemă, cele două proiecte vor fi săptămâna viitoare. (…) Colegii de la PNL astăzi n-au fost la muncă”, a afirmat Suciu, la Parlament.

