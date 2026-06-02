Începând din octombrie 2023, armata rusă a înaintat lună de lună, însă a stagnat de la sfârşitul anului trecut. În martie, armata rusă a cucerit doar 23 de kilometri pătrați, față de 579 de kilometri pătrați în noiembrie 2025.

În aprilie, zona ocupată de armata rusă a scăzut pentru prima oară din octombrie 2023, cu aproximativ 120 de kilometri pătraţi. În mai, armata ucraineană a recucerit încă 282 de kilometri pătraţi, înaintând în principal în regiunile Doneţk şi Zaporojie.

Recuceririle teritoriale din ultimele două luni sunt însă nesemnificative la scara suprafeţei Ucrainei, reprezentând doar 0,07% din teritoriul ucrainean, cu tot cu Crimeea şi Donbasul. Totuși, aceste recuceriri indică însă o tendinţă pozitivă pentru partea ucraineană.

ISW afirmă că armata ucraineană a efectuat în aceast primăvară „campanii reuşite de atacuri cu drone cu rază medie de acţiune”. Aceste operaţiuni au permis „limitarea capacităţii Rusiei de a transporta personal” către front şi de „a-şi susţine poziţiile în prima linie”, subliniază ISW.

La patru ani și trei luni de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, Rusia ocupă în prezent puțin peste 19% din teritoriul ucrainean. O bună parte din acest teritoriu, din care Crimeea și bazinul industrial Donbas, era ocupat deja de Rusia de la declanșarea războiului său împotriva Ucrainei, în primăvara anului 2014.

Potrivit unui comandant ucrainean, Ucraina are o fereastră de șase luni pentru a prelua inițiativa pe câmpul de luptă și a-și consolida poziția în negocierile de pace. În opinia sa, un „punct de cotitură” în favoarea Ucrainei este iminent după mai bine de 12 ani de război, dintre care patru la scară largă.

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