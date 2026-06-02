Marco Rubio, un politician american de origine cubaneză, a făcut aceste acuzații în timpul unei audieri în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, unde a fost întrebat despre decizia administrației Trump de a menține Cuba pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

Administrația fostului președinte, democratul Joe Biden, a eliminat Cuba de pe lista cu sancțiuni în ultimele zile ale mandatului său, dar decizia a fost anulată de Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025.

„Cuba a sponsorizat terorismul și a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei”, a precizat Rubio, dând ca exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Națională (ELN), FARC și facțiunile lor disidente.

„Dacă observăm regiunea și examinăm toate aceste organizații teroriste de stânga și marxiste, se poate vedea că, în multe cazuri, Cuba a sponsorizat terorismul și a sprijinit aceste grupări”, a insistat șeful diplomației americane.

Marco Rubio a reamintit că insula cubaneză „continuă să găzduiască un număr considerabil de instalații de spionaj pentru culegerea de informații de către China și Rusia”.

După capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, Donald Trump a sporit presiunile asupra Cubei, impunând o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică și socială din insulă. Președintele american a amenințat în mod repetat că ar putea „prelua controlul” asupra acestei țări conduse de un regim comunist.

Washingtonul și Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieșire din acest conflict. Administrația Trump insistă pentru o schimbare de regim în Cuba, în timp ce liderii comuniști de la Havana susțin că doar poporul cubanez poate decide acest lucru și acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

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