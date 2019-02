Echipa Valak, formată din opt elevi de la Colegiul Național „Octavian Goga„, s-a întors luni seara din Statele Unite. Tinerii au câștigat primul loc din trei alianțe, în faza virtuală a finalei concursului de programare pentru robotică „Zero Robotics High School Tournament„, organizat în fiecare an de NASA și MIT, pentru elevii de liceu din întreaga lume.

Echipa Valak este alcătuită din elevi de clasa a XII-a, de la profilul Matematică – Informatică, respectiv Eric Avram (18 ani), Radu Cataramă (18 ani), Radu Căpriță (18 ani), Mihai Ghișe (19 ani), Sabin Mareș (18 ani), Gabriel Mihăilă (18 ani), Victor Palagniuc (18 ani), Rareș Păltineanu (18 ani), relatează Turnul Sfatului.

Pentru finala concursului, elevii din Sibiu au trebuit să programeze un satelit pentru a se conecta la un altul cu ajutorul unui cârlig. Acest obiect a fost realizat un ajutorul unei imprimante 3D. Tinerii au trebuit să dezvolte un program în așa fel încât satelitul să poată parcurge un teren cu obstacole și să fie capabil de a se alinia un altul, înainte de a se întâlni.

„La început nu aveam nici cea mai vagă urmă de idee despre cum am putea controla sateliții, dar eram, pur și simplu, optimiști. Chiar și când situația era descurajantă, am avut un dram de încredere și multă motivație și am reușit să trecem printre obstacole, la propriu și la figurat”, au povestit elevii despre experiența la concursul organizat de NASA, conform sursei citate.

Elevii sibieni au participat la competiția de robotică, desfășurată la Massachusetts Institute of Technology (MIT), una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

„A fost extraordinar faptul că am fost în cea mai prestigioasă universitate tehnică din lume. Am constatat că în America proiectele de cercetare sunt foarte importante și se investesc foarte multe resurse în educație.

Concursul s-a desfășurat la MIT și a fost organizat în colaborare cu NASA și ESA. În preziua concursului, am vizitat campusul MIT, am asistat la o demonstrație, realizată în laborator, a modului în care sunt controlați efectiv roboții SPHERES, pe care i-am programat, iar seara am participat la sărbătorirea a 10 ani de desfășurare a competiției.

În ziua cea mare, am asistat la transmisia live, de pe Stația Spațială Internațională, a evoluției satelitului, aflat sub controlul programului scris de noi. De asemenea, am avut marea bucurie de a ne afla alături de astronauții Jeffrey Hoffman și Cady Coleman, care ne-au răspuns la întrebări”, au povestit tinerii.

Elevii spun că s-au întors din Statele Unite cu amintiri de neuitat, iar, datorită succesului obținut, își doresc să ajungă să studieze pe universități prestigioase, precum Harvard sau MIT.

„A fost o experiență de neuitat. Am vizitat universități cum ar fi Harvard sau MIT, ne-au fost prezentate aspecte legate de fizică, electronică, am văzut muzee în Boston și New York. Aș repeta experiența. Competiția a fost grea, sateliții nu se prea coordonau, erau mai multe întreruperi… Dar în final am reușit!”, a povestit Rareș Păltineanu, conform Tribuna.

Elevii nu ar fi putut ajunge la competiția din Statele Unite, fără sprijinul comunității din Sibiu. 41.000 de lei au fost de la Primăria Sibiu, iar transportul a fost asigurat de Universitatea „Lucian Blaga” care i-a ajutat cu aproape 10.000 euro. Banii au provenit din donația pe care instituția a primit-o de la anul trecut de la Hasso Plattner, unul dintre cei mai bogați germani, ce își are rădăcinile în Sibiu.

sursă foto: Turnul Sfatului

