Motivul pentru care ora de iarnă se schimbă mai repede în 2025

Schimbarea orei a fost inițial introdusă în anii 1970 ca răspuns la criza petrolului, cu scopul de a reduce consumul de energie. Deși acest argument este mai puțin relevant astăzi, practica continuă să fie menținută în Europa.

În 2025, ultima duminică din octombrie cade pe 26, ceea ce determină schimbarea orei cu o zi mai devreme. Această situație s-a mai întâmplat în 2008 și 2014.

Ce impact are trecerea la ora de iarnă asupra sănătății

Deși oferă o oră în plus de somn, ora de iarnă 2025 poate provoca oboseală, probleme de concentrare sau tulburări de somn, în special la copii și vârstnici.

Experții recomandă ajustarea treptată a programului de somn și expunerea la lumină naturală dimineața pentru o tranziție mai ușoară.

Se vor mai schimba sau nu ora de iarnă și ora de vară

Uniunea Europeană dezbate de ani de zile eliminarea orei de vară, dar nu s-a luat încă o decizie finală. Astfel, schimbarea orei rămâne parte din viața noastră, necesitând adaptare de două ori pe an.

Pentru o tranziție mai ușoară, se recomandă:

  • Ajustarea treptată a orei de culcare
  • Expunerea la lumină naturală dimineața
  • Reducerea utilizării dispozitivelor cu ecran seara
  • Limitarea consumului de cofeină
Aceste măsuri pot ajuta organismul să se adapteze mai ușor la noua oră, minimizând efectele negative ale schimbării.

