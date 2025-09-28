Cetatea Oradea, transformată într-o scenă pentru câini și stăpâni

Organizatorii consideră că acesta este doar începutul pentru ca Oradea să devină primul oraș pet-friendly din România. Cetatea din Oradea a fost animată de sute de câini și stăpânii lor, care au transformat locul într-un spațiu plin de energie și voie bună.

În timp ce oamenii practicau fitness, câinii executau comenzi sincronizate, contribuind la încercările de stabilire a mai multor recorduri Guinness.

Recorduri mondiale și inițiative unice

„3 recorduri mondiale şi suntem şi aici unici în lume, pentru că cea mai mare oră de sport cu câini nu există”, a declarat Kinga Sebestyén, organizator al evenimentului.

O altă inițiativă a fost crearea unui lanț uman în jurul unui tricolor impresionant, idee descrisă de Dr. Ligia Burtă, director Centru de Transfuzii Bihor.

„Am gândit o încercare de a face un alt record, special şi dedicat vieţii, un lanţ uman care se va forma în jurul unui tricolor excepţional de frumos şi de mare”.

Un alt moment special a fost încercarea de a realiza cea mai mare fotografie de grup cu câini și stăpâni.

„Vreau să fie cât mai multă lume în faţa scenei, cu căţelul la picior. Eu voi urca pe scenă şi sper că batem recordul”, a spus fotograful Silviu Filip.

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Ce presupune cardul special „Good dog card”

Organizatorii au propus și introducerea unui card special, „Good dog card”, pentru câinii dresați.

„Cu cardul Good dog card, toţi ce care au câine, care au o educaţie de bază, cei 7 ani de acasă, cu care o să intrăm în restaurante, în hoteluri şi urcăm în mijloacele de transport”, a explicat Kinga Sebestyén, organizator.

„E foarte important să devenim un oraş pet friendly, măcar nu mai lăsăm căţeii în faţa magazinului şi putem intra cu ei”, a spus o participantă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE